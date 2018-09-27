觀護盃》夢想家再寫歷史 險退台啤摘下對決SBL首勝

2018年09月27日 19:29 中時電子報 黃及人

夢想家洋將米勒攻下全場最高31分。(觀護盃提供)

寶島夢想家續在花蓮觀護盃國際籃球邀請賽寫下歷史！昨天面對泰國拿下在台灣的歷史首勝，身處ABL的夢想家27日遭遇SBL球隊台啤，靠著米勒獨拿31分強勢進攻帶領，驚險以63比62氣走台啤，也摘隊史遭遇SBL球隊的歷史首勝。

「我想這兩勝，充分展現我們近1個月以來的練球成果，就算第3節一度落後12分，全隊仍不放棄努力追上，甚至成功守下最後一波攻擊，」夢想家外籍教頭莫瑞表示，「當前我們最需要的，就是努力贏球建立本土球員的自信。」

事實上，夢想家這場比賽贏得超驚險，打到最後12.2秒，夢想家僅領先1分，台啤意外沒把最後一擊任務交給全場手感火燙的威廉斯，而是交給烏克蘭長人塞瑟夫中距離勉強出手沒進，也讓夢想家順利拖完比賽時間搶下重要勝利。

夢想家主控李學林賽後表示，拿下27日這場勝利，實際上的意義比起昨天拿到在台首勝更深刻，也更重大，「畢竟我們贏的是SBL傳統勁旅台啤，這次觀護盃我們本來就很期待對上SBL球隊，教練也不斷囑咐我們，放開打就對了。」

「因為壓力在對方那邊，我們只要做好防守，放開去打！」李學林說，「我想這場比賽贏球關鍵還是在防守，尤其是在下半場從落後追上，就是靠著防守，我更希望大家可以習慣這種贏球感覺，讓這種贏球感覺可以持續下去。」

其實台啤並非拿出所有實力應戰，除了總教練周俊三還沒趕抵花蓮，蔣淯安、張羽霖等主力也都沒打，威廉斯、塞瑟夫兩名洋將也才來台報到4天而已，暫代兵符的王建惟說：「我只是很疑惑為何最後一擊沒有交給威廉斯自己處理。」

「我明明在暫停時叮嚀過威廉斯，要他自己控球尋求突破切入機會，他卻把球高吊給塞瑟夫，看來他還太年輕了(26歲)，還需更多比賽經驗與教育。」

(中時電子報)