黃少祺墜崖落海、災難不斷！謝承均跪求：可以離我遠一點嗎

2018年09月27日 19:29 中時 林淑娟

黃少祺、謝承均拍墜崖戲。（三立）

黃少祺、謝承均拍墜崖戲。（三立）

黃少祺拍墜崖戲苦中作樂。（三立）

黃少祺將暫別《金家好媳婦》。（三立）

黃少祺與謝承均是近期三立八點台劇《金家好媳婦》苦命一對寶，兩人27日ㄧ早就拍攝一場開車墜崖而落海劇情。由於黃少祺28日將暫別劇組前往大陸拍戲，所以這週連續趕拍戲，每天幾乎都只睡幾小時，他笑說自己快要爆肝。謝承均也開玩笑說：「拜託金彥均（黃少祺飾）離我遠一點、別一直找我！否則我就要一直與他上山下海，連休息的時間都沒有。」

黃少祺表示，這幾天上山下海不停地拍攝，就是「海陸全餐」的概念，昨天他們還吊鋼絲，從四、五層樓高的山崖邊掉落海裡，今天又繼續拍落海戲，因此一早就到金山萬里外海。敬業又樂觀的黃少祺苦笑說：「這幾天說真的都把命交給劇組了。」

由於東北季風關係海浪拍打超大，水很深踩不到底，拍攝前黃少祺和謝承均還互相提醒，下去前要先做暖身運動，不過落海後還是被浪打得暈頭轉向。且個頭高大的黃少祺，竟連在海裡也遇到讓他害怕的東西，進而驚聲大叫。原來他最怕的就是蟑螂，所以也怕海蟑螂，特別是岩壁有一大堆竄來竄去，加上海水超混濁，崖邊有不少垃圾，讓他實在忍不住大叫，還自嘲：「泡在海水裡都可以起雞皮疙瘩。」

由於暫時要去大陸拍戲，黃少祺特別覺得依依不捨，《金家好媳婦》一拍將近十個多月，三百多個日子裡和演員們、工作人員朝夕相處，感情特別深厚，他開玩笑說，怕到大陸拍戲時會太想念大家，請大家一定要等他回來。由於每天趕拍，他忙到竟然連行李都無法整理，只好全部交給萬能的老婆了。

(中時 )