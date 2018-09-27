美國特種部隊可能引進電動滑板車

電動滑板車會成為特種部隊的裝備嗎?(圖/Mistral)

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中時電子報

電動滑板車(electric-scooter)逐漸在大都市裡流行，在美國首都華盛頓特特區，已經可稱為「無處不在」，這是因為電動滑板車輕巧方便，可以踩著它來通勤，並且還能簡易收折，不佔空間。現在美國特種部隊也在考慮引進軍用電動滑板車，可載人也可拖運少量的輜重。

軍事網(military.com)報導，美國現代陸戰隊博覽會(Modern Day Marine)在維吉尼亞州匡堤科(Quantico)舉行，會場上展示一款突擊者電動滑板車(DS EZ Raider)，它是四輪模式的全電動車，最高速度可達到每小時70公里，能穿越任何地形。這款高性能的小型電動車得到美國特種作戰司令部的重視。

突擊者滑板車。

總部位於馬里蘭州的西北風公司(Mistral)執行副總裁吉姆．貝克朋(Jim Blackburn)表示，突擊者的重量150磅(68公斤)，但載重可達450磅(200公斤)使得它可以運送1位傷者，或是拖運輜重。它是全電動的，行進時幾乎無聲。」

「150磅的是關鍵，因為這表示，它可以簡單的空投，然後士兵就以搭乘它，以時速70公里抵達目的地。」

包括美國陸軍步兵旅戰鬥隊、綠扁帽、遊騎兵和精英三角洲部隊都對突擊者很有興趣，特種作戰司令已經購買一些滑板車，並正在進行實驗，V-22魚鷹機可以攜帶5輛，而UH-60黑鷹直升機也可以運送3輛。

貝克朋表示，滑板車的操作很簡單，幾乎不必特別訓練，都可以輕鬆騎乘。

(中時電子報)

文章來源：Special Ops Troops May Get Their Own Tactical Electric Scooter

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