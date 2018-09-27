納骨塔國賠全由苗縣府承擔 下月將補選議長

縣議員胡忠勇於27日臨時會議中，提案建請大會同意補選議長，獲半數以上的議員舉手同意通過。（何冠嫻攝）

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苗栗縣政府民政處長彭基山強調，縣府對納骨塔國賠案的賠償金支付，無可避免。（何冠嫻攝）
若現任代理議長、副議長陳明朝（左）補選上議長，當天宣誓就職後，將隨即召開大會議決補選副議長。（何冠嫻攝）
27日臨時會議中，達半數以上議員舉手同意議長補選，將於10月8日上午進行。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府於27日臨時會議中，決議通過議長補選，將於10月8日上午進行。另6月間，縣府遭最高法院判決，須賠償元華公司納骨塔開發國賠案3400萬多元，苗栗縣政府民政處長彭基山，於同日會議中，盼能盡速通過，以免利息遽增。

苗栗縣議長游忠鈿於9月8日過世，縣議長目前由法定代理人陳明朝代理，縣議員胡忠勇於27日的臨時會議中，提案建請大會同意於107年10月16日下午辦理補選議長，以利議會各項行政事務、議事推動，並獲縣議員黎旭欽、湯維岳、徐集明、謝文禓、邱秋琴及李文斌附議。此案獲半數以上的議員舉手同意，但因面臨選舉期間，縣議員徐欽鴻、林寶珠及陳永賢等人建議提前辦理，並在會中決議通過，將補選日期調整至10月8日早上辦理。

然，本屆縣議員任期將至，陳明朝也無意繼續參選，但有許多議員支持陳明朝擔任議長，因此縣議員禹耀東建議，補選議長後應接著辦理副議長選舉，縣議會秘書長林來居指出，依地方立法機關組織準則規定，議長、副議長補選可在臨時會舉行，補選日程要報內政部備查。雙方於議會中討論後達成共識，若陳明朝補選上議長，當天宣誓就職，並將隨即召開大會議決補選副議長。

另，彭基山表示，1993年時，元華公司提出於頭份斗煥坪的農務用地，建設納骨塔，並向苗栗縣政府取得建照，但在建設途中，遭到民眾強烈反抗陳情，經監察院調查，才發現當時的履勘不實、省府社會處也未核實審查，因此提出糾正，並撤銷納骨塔建照。

元華公司在1999年提出告訴，請求國家賠償，最高法院於今年6月間判決定讞，苗栗縣政府判賠1700萬元，如今加上利息，已累積3400多萬元，皆須由縣府墊付。彭基山指出，今年8月27日採納縣議員的建議，加上當時確實為省政府社會處的作為，因此行文向內政部要求概括承受，但內政部8月30日回文，依照法令與程序，須由苗栗縣政府全額承擔。

彭基山強調，目前賠償金額的支付迫在眉睫，不能再讓利息增長以免金額遽增，之後將追究執行案件公務員的責任。而禹耀東表示，不應將責任推給基層公務人員，也必須追究當時局長與主任秘書的責任。

(中時 )

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