黑盒子劇場　中正堂翻修前最後一演

2018年09月27日 19:39 中時 何冠嫻

苗栗縣政府文化觀光局於中正堂打造黑盒子劇場，將觀眾席設置在演藝廳舞台上，拉近觀眾與演出的距離，並感受深切的劇情起伏。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府文化觀光局持續推動藝文場館營運升級計畫，邀請在地團隊EX-亞洲劇團、鞋子兒童實驗劇團，演出適合親子共賞的精彩表演。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府文化觀光局今年持續推動「2018年藝文場館營運升級計畫」，邀請在地團隊EX-亞洲劇團、鞋子兒童實驗劇團，將於苗栗縣政府文化觀光局的中正堂，以黑盒子劇場形式演出，將觀眾席設置於演藝廳舞台上，拉近觀眾與演出的距離。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，中正堂於1983年啟用至今，已有30年歷史，當年甚至被視為有著豪華的時髦劇場，但隨時代更迭，中正堂演藝廳的設備逐漸老舊，加上動線不良等問題，無法容納大型表演。

林彥甫指出，為活化中正堂，去年獲文化部補助並與EX－亞洲劇團合作，將中正堂演藝廳打造成黑盒子劇場，讓觀眾貼近表演，並深切感受劇情的起伏變化。文觀局副局長詹彩蘋也表示，展演藝術科更向文化部爭取1800萬的經費，將於明年進行中正堂的整修、翻新。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，中正堂30多年來已與民眾有著許多共同回憶，並趁明年整修前，安排2檔適合親子共賞的精彩演出，讓觀眾創造新回憶，提升苗栗的藝文視野。

(中時 )