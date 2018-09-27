無償陪讀美術　在地藝術家讓偏鄉兒生命精彩

2018年09月27日 19:54 中時 高彥哲

今年62歲暱稱圓圈阿姨的侯媛娟，是三芝的在地藝術家，為讓偏鄉學童的生命經歷更加豐沃，她擔任三芝圖書館分館的美術課陪讀天使已有3年時間，侯媛娟把閱讀與藝術結合，無償培養偏鄉孩子的美感，讓學童閱讀來更有趣，也開啟偏鄉孩子的眼界。

侯媛娟是三芝的在地藝術家，她擔任三芝圖書館的陪讀天使已有3年的時間，從每周一次在圖書館為做為陪讀天使，到開設美術課免費指導陪讀學童畫畫，教導學童從生活觀察與經驗進行創作，讓繪畫變成一件有趣的事。

侯媛娟說，生活處處是藝術，偏鄉孩子們接觸的刺激較都會區更有限，陪讀創作不僅可以提升偏鄉孩子的美感教育，也可以培養小朋友獨具一格的藝術美感，孩子在課程中除了學到用蠟筆、水彩等各種著色工具畫畫，也體驗了陶土、手做蝴蝶等創作，讓孩子的生活多了炫麗色彩。

圖書館三芝分館主任蕭千惠表示，在地藝術家侯媛娟除了無償規劃課程，免費教孩子們畫畫，所有的材料都是自掏腰包準備的。偏鄉圖書館的陪讀服務，全賴這些臥虎藏龍的陪讀天使們付出時間與愛心，才得以持續，他們除了用熱情、溫暖關懷、陪伴孩子們，更用盡心思、發揮專長，教導孩子各項才藝課程，開啟偏鄉孩子的眼界。教師節前夕，感謝這些默默付出的陪讀天使，因為他們的守護與支持，讓偏鄉學童的生命更加豐沃。

(中時 )