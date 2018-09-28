石一佑拜票臉書被嗆 向警局申請隨扈

民進黨新北市議員參選人石一佑在掃街拜票行程中，曾遇情緒過激不理性的民眾惡意辱罵，甚至意圖動手，人身安全受到威脅，她已正式向新北市警局申請指派安全隨扈。（王揚傑翻攝）

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民進黨新北市議員參選人石一佑日前在掃街拜票行程中，數度遭遇不理性民眾惡意辱罵，甚至意圖動手，人身安全受到威脅，且她的臉書粉絲團亦被網友留言恐嚇，石一佑已正式向新北市警察局申請安全隨扈，市警局經資格審查會議，近日將指派2名警員到勤。

石一佑表示，在選舉拜票過程中難免遭遇立場不同的民眾，但希望大家都能秉持理性的討論，不要訴諸情緒，雖然她遇到少數較不理性的民眾對她言語攻訐，甚至企圖暴力相向，但她目前並無提告的打算，因為她並不想作秀，只想為板橋做事。

石一佑的臉書粉絲團也遭網友惡意留言，污衊她「沒上班卻有錢選舉」、「不支持」，甚至恐嚇叫她「去死一死！」石一佑雖懷疑是有心人發動網軍攻擊，但她仍禮貌回覆，她只想為板橋做更多更好的事，壞或不好的都要改正，15年始終如一。

石一佑競選辦公室為保障參選人人身安全，本周已正式向新北市警察局提出安全隨扈申請，經市警局指示海山警分局召開人員資格審查會議，並已遴選出1名警員及1名代理人，專職擔任石一佑安全隨扈工作，近日內即會到勤。

市警局表示，新北市市長、市議員及里長選舉候選人眾多，為嚴密防範金錢、暴力以及各種變相賄選方式介入選舉，徹底淨化選風，警方將與調查局及其他友軍單位合作，積極偵辦賄選及暴力選舉案件，維護不受任何金錢、暴力介入的乾淨選舉環境，讓候選人能打一場乾淨公平的選戰。

(中時 )

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