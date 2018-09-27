松田龍平記者會上調褲頭 導演豐田利晃：拉鍊有拉就好

2018年09月27日 20:00 時報周刊 張毓琪

松田龍平示範職業棋士下棋時的指法。

日本男星松田龍平繼《NANA》之後，再度為電影《愛哭鬼的棋蹟》訪台，中午他品嚐了台灣道地的牛肉麵，直呼好吃，導演豐田利晃聽了好生羨慕，失落地表示：「我沒吃到。」

《愛哭鬼的棋蹟》改編自日本職業棋士瀨川晶司的自傳小說，豐田利晃透露他兒時下過將棋，因此8年前看到原著小說後，立即著手改寫成劇本，「但是一直沒拍成，直到去年日本重燃將棋熱，找到資金後才開始籌拍。」

開拍前，松田龍平特別求教瀨川晶司，瀨川晶司要他注意下棋的指法，「瀨川晶司也有在片中客串一角，本人在現場對我來說是很刺激的經驗。」松田龍平表示：「在片中和真正的職業棋士下棋也是很特別的經驗，我對棋類和牌類遊戲很不拿手，拍攝前跟野田洋次郎下了2個小時也沒分出勝負。」不過豐田利晃爆料，松田龍平為拍這部片可是取得了初段資格。

這部片大牌雲集，松隆子、妻夫木聰、染谷將太、藤原龍也、早乙女太一均有客串，豐田利晃解釋，片中的小角色很重要，因此想找大家都認識的演員來演，「這是我睽違4年的長片，所以大家很快就答應演出了。」

飾演松田龍平中學時代的窪塜愛流，是知名演員窪塜洋介的兒子，他在豐田利晃的力邀下首次演出電影，豐田利晃說明：「3年前我和窪塜父子一起旅行，當時便覺得愛流很有潛力，所以找他演出。」

松田龍平是日本知名的個性派演員，被問到是否像片名般也是個愛哭鬼？松田龍平妙答：「我不會特別忍耐自己的情緒，而是會表現出來，可是別人常常看不出來。」身為一個演員，他認為讓觀眾理解角色的情緒很重要，近年也開始琢磨如何對觀眾展現深沉的情緒。

松田龍平與豐田利晃已是4度合作，2人交情深厚，記者會上松田龍平因為褲頭太鬆頻頻調整，後來還被造型師叫下台，豐田利晃看了忍不住吐嘈：「日本造型師比較龜毛，拉鍊有拉就好。」

(時報周刊)