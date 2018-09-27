搭火車輕鬆看花博！還能暢遊周邊景點

后里森林園區入口在后里火車站東側出口。（新聞局提供）

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台中花博即將登場，圖為豐原園區軟埤仔溪。（新聞局提供）

「搭火車看花博才夠潮！」台中花博11月3日將盛大登場，預期吸引800萬以上參觀人次；台中市交通局長王義川表示，前往花博三園區搭火車最理想，后里森林園區入口在后里火車站東側出口、葫蘆墩園區也離豐原火車站很近、外埔園區從大甲火車站轉公車很方便，市府已協調台鐵於花博期間增加班次。

王義川指出，參觀后里、豐原兩園區，可搭山線火車到后里、豐原站，從台中火車站搭車至后里站只要20分鐘、票價31元；從台中火車站搭車至豐原站只要15分鐘、票價21元，再步行即可抵達葫蘆墩園區。外埔園區可搭乘火車至大甲站，再轉公車至園區。

搭火車逛花博是最方便！王義川表示，面對花博期間大量人潮，汽機車前往各園區勢必造成周邊大塞車，台鐵為花博交通輸運的主軸，沿線周邊地區如烏日、南區、中區、東區、北區、南屯、北屯、潭子、豐原、大肚、龍井、沙鹿、梧棲、清水、大甲等地區，搭火車最為便捷。

台鐵高架化5座新站將在10月啟用，市府已協調台鐵於花博期間增加列車班次，也延後末班時刻，讓購買星光票夜間觀賞的遊客更方便。除了火車，也鼓勵多搭乘公車等大眾運輸，10月1日起，持悠遊卡及一卡通搭乘台鐵後2小時內轉乘公車免費，也能輕鬆順遊台中其他特色景點，一舉數得。

(中時 )

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