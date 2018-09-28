阿伯視蛋雞如孩子 不下蛋也當寶

齒阿伯悉心照顧蛋雞，打算要養牠們一輩子。（陳淑娥攝）

友善列印
中時
齒阿伯每天都到雞舍撿雞蛋，開心享受豐碩果實！（陳淑娥攝）
這群放養的蛋雞生活空間足夠，無憂無慮的跑來跑去。（陳淑娥攝）
齒阿伯悉心照顧蛋雞，這隻可愛的蛋雞正在下蛋。（陳淑娥攝）

台中人稱「齒阿伯」的8旬阿公，2年前看朋友養蛋雞，自己也買了10隻試養，沒想到養出興趣，目前已達近80隻蛋雞，他每天都到雞舍撿雞蛋，開心享受豐碩果實！阿公說，自己有時會對蛋雞說話，養久了有感情，這些雞雖然有些不會下蛋了，但仍捨不得處理掉，打算養牠們一輩子。

齒阿伯表示，2年前到朋友家作客，看到有養蛋雞，心想不錯喔！這樣每天都有雞蛋吃，於是他先買了10隻回去飼養，放養在家中的果園裡，在初次嚐到新鮮美味的雞蛋後，陸續又買回數十隻蛋雞。

齒阿伯把這群蛋雞當成寶，自己親自以木板及粗鐵絲製作飼料盒，還手工打造雞舍讓雞隻避雨，三不五時對牠們說話，就像是呵護孩子一樣。「養久了當然有感情！」齒阿伯說，有幾隻雞長大後竟是公雞，他想說要捉去給屠宰場處理，好幫家人加菜，沒想到突然湧上一股涼意，他趕緊把公雞放回果園中。

目前雞舍的蛋雞已達近80隻，有老也有少，都是齒阿伯的心頭肉，雖然有些雞隻已經不會下蛋了，親朋好友老是勸說要處理掉了，不然飼料錢可是很可觀。不過，齒阿伯總是回說，「沒關係啦，就這樣一直養牠們一輩子啊！」

每天總有吃不完的雞蛋！這群放養雞有運動又健康，不打抗生素及生長激素，只吃飼料、紅蘿蔔渣、玉米渣及麥片，生下來的蛋吃起來特別香Q，親朋好友搶著要齒阿伯家中吃不完的蛋。齒阿伯笑著說，當這群雞孩子簇擁他時，真的感到很快樂！

(中時 )

搭火車輕鬆看花博！還能暢遊周邊… 違停也要買飲料！黑糖奶茶店霸氣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。