阿伯視蛋雞如孩子 不下蛋也當寶

2018年09月28日 07:07 中時 陳淑娥

齒阿伯每天都到雞舍撿雞蛋，開心享受豐碩果實！（陳淑娥攝）

這群放養的蛋雞生活空間足夠，無憂無慮的跑來跑去。（陳淑娥攝）

齒阿伯悉心照顧蛋雞，這隻可愛的蛋雞正在下蛋。（陳淑娥攝）

台中人稱「齒阿伯」的8旬阿公，2年前看朋友養蛋雞，自己也買了10隻試養，沒想到養出興趣，目前已達近80隻蛋雞，他每天都到雞舍撿雞蛋，開心享受豐碩果實！阿公說，自己有時會對蛋雞說話，養久了有感情，這些雞雖然有些不會下蛋了，但仍捨不得處理掉，打算養牠們一輩子。

齒阿伯表示，2年前到朋友家作客，看到有養蛋雞，心想不錯喔！這樣每天都有雞蛋吃，於是他先買了10隻回去飼養，放養在家中的果園裡，在初次嚐到新鮮美味的雞蛋後，陸續又買回數十隻蛋雞。

齒阿伯把這群蛋雞當成寶，自己親自以木板及粗鐵絲製作飼料盒，還手工打造雞舍讓雞隻避雨，三不五時對牠們說話，就像是呵護孩子一樣。「養久了當然有感情！」齒阿伯說，有幾隻雞長大後竟是公雞，他想說要捉去給屠宰場處理，好幫家人加菜，沒想到突然湧上一股涼意，他趕緊把公雞放回果園中。

目前雞舍的蛋雞已達近80隻，有老也有少，都是齒阿伯的心頭肉，雖然有些雞隻已經不會下蛋了，親朋好友老是勸說要處理掉了，不然飼料錢可是很可觀。不過，齒阿伯總是回說，「沒關係啦，就這樣一直養牠們一輩子啊！」

每天總有吃不完的雞蛋！這群放養雞有運動又健康，不打抗生素及生長激素，只吃飼料、紅蘿蔔渣、玉米渣及麥片，生下來的蛋吃起來特別香Q，親朋好友搶著要齒阿伯家中吃不完的蛋。齒阿伯笑著說，當這群雞孩子簇擁他時，真的感到很快樂！

(中時 )