熊來了！關西鎮小熊博物館開張

關西鎮小熊博物館27日開幕，將展示3000隻小熊，預計成為台三線新亮點。（莊旻靜攝）

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關西鎮小熊博物館27日開幕，將展示3000隻小熊，預計成為台三線新亮點。（莊旻靜攝）
關西鎮小熊博物館27日開幕，將展示3000隻小熊，預計成為台三線新亮點。（莊旻靜攝）

新竹縣關西鎮的迎風館，過去長期閒置，如今搖身一變，成為「小熊博物館」，27日正式開幕，將有3000隻小熊迎賓，除此還有DIY等，陳設也將隨季節、節慶有所轉變，未來將結合戶外展區，增加裝飾藝術與遊客互動。

小熊博物館的前身為迎風館，在2013年取得使用執照，在經過新竹縣政府致力招商，去年7月委託泰迪天地股份有限公司經營，歷經1年2個月的籌備，小熊博物館27日正式開幕，還結合旅遊服務中心、鐵馬驛站等，營運項目除了小熊外，還有藝文展覽、在地農特產品行銷等。

小熊博物館占地1380坪，包含地下1層、地上2層，1樓以地球村為概念規畫，設有2間手作教室可容納140人同時DIY，打造專屬小熊，2樓還有互動區、袖珍小熊區、主題館藏、具有環保意義的北極熊區等。

新竹縣長邱鏡淳27日出席開幕，也感謝泰迪天地總經理周華文的投入，打造亞洲泰迪熊館藏最多的博物館，以及行政院補助修繕經費、關西鎮公所投入周邊環境整理等，未來博物館結合牛欄河、東安古橋等景點，可成為台三線上的新亮點。

場館設置鐵馬驛站，配伴協力及家庭式腳踏車提供租借，讓民眾可暢遊關西小鎮，另外也從波蘭引進直立式打氣、維修設備，及簡易維修工具等，還有設置2間淋浴間，提供自行車有梳洗等。設籍關西鎮的民眾可憑身分證，享有門票5折入館優惠，相關營業、售票訊息，可上臉書「小熊博物館」了解。

(中時 )

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