「精靈女王」凱特布蘭琪再戰童話！壞繼母變身強大女巫

2018年09月27日 20:19 中時 徐桐炘

傑克布萊克和凱特布蘭琪主演《滴答屋》。（UIP提供）

電影《滴答屋》改編自約翰貝拉爾斯撰寫、愛德華高栗繪圖的熱門經典童書系列的首部曲，並由恐怖大師艾利羅斯執導，傑克布萊克與二度金像獎得主凱特布蘭琪聯手主演，上周末21日在美國上映，登上首週票房冠軍，目前累積票房2千780萬美金成績相當亮眼，凱特布蘭琪表示因為欣賞艾利羅斯兼容並蓄的美感，決定加入演出陣容，「他有不拘一格的絕佳品味，我覺得他不會刻意避開危險和刺激。但他也為這部電影帶來很多溫馨場面。」

能請到二度金像獎得主凱特布蘭琪來飾演佛蘿倫絲齊瑪曼這個世界上最強大的女巫之一，對劇組來說是意想不到的成功，導演艾利羅斯說：「當你問：『誰是世界上最偉大的女演員？』大家會回答：『凱特布蘭琪、梅莉史翠普、茱蒂丹契』。就是如此。我很興奮，因為我沒見過凱特布蘭琪演過這種角色。我覺得她在《仙履奇緣》當中飾演經典的壞繼母角色很樂在其中。」

傑克布萊克在片中則飾演「強納森巴納夫」，一開始是讓人不想同住的可怕親戚，接著卻變成會帶著姪子去冒險的有趣舅舅。艾利羅斯大讚：「傑克布萊克完全演活了這個角色，」他也很難想像由其他人來演該角：「我看過他在阿傑與阿凱的現場演出；也看過他的所有電影。一想到傑克布萊克就令人發笑；他很有個性、魅力又搞笑，但也有一顆柔軟的心。」10月10日在台上映。

(中時 )