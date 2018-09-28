南投》魚池鄉3大休閒農業區主委　全都參選鄉民代表

現任魚池鄉大林休閒農業區主委及大林村長的賴見成，今年轉換跑道參選鄉民代表。（沈揮勝攝）

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現任魚池鄉頭社活盆地休閒農業區主委及頭社村長的黃順昱，改登記參選鄉代。（沈揮勝攝）
現任魚池鄉大雁休閒農業區主委、921地震後帶領全村重建的前大雁村長蘇水定，今年復出參選鄉民代表。（沈揮勝攝）

南投縣全縣有13個休閒農業區，日月潭所在地魚池鄉得天獨厚占了3處，分別為大林、大雁與頭社活盆地休閒農業區；魚池鄉公所連年推動「大大帶頭玩」活動，串連3區引領遊客體驗農趣，很受好評。很巧合的，這3大休閒農業區主委都當過村長，也都在今年登記參選鄉民代表。

家住九族文化村圍牆邊的大林休閒農業區主委賴見成，家族祖居日月潭珠嶼（珠仔山、光華島、拉魯島），日據時代因日月潭興建水力發電系統必需築壩提高水位，被迫遷到大林村；該村主產香菇、咖啡與一部分的紅茶。

目前擔任南投縣全縣村里長聯誼會總會長的賴見成，同時也是大林休閒農業區主委，他推動行銷該村農特產不遺餘力，希望透過其長期與鄰村互動的基礎與經驗擴大服務面，這次選舉沒再登記村長，改而參選鄉民代表。

大雁休閒農業區位在魚池鄉最北端與埔里鎮接壤處，該村為日月潭紅茶最重要產區，921地震時，當時的村長蘇水定帶領庄民胼手胝足、完成家屋與產業重建。目前擔任大雁休閒農業區主委的蘇水定在離開公職圈多年後，今年復出參選鄉民代表。

頭社活盆地休閒農業區位在日月潭西南隅，與潭區僅一丘之隔，主委黃順昱同時亦為現任頭社村村長。他為了串連日月潭與頭社盆地之間的休閒旅遊動線，並將盆地農特產有效行銷到日月潭，決定參選鄉民代表，將服務圈擴大到頭社、武登、日月及水社等村。

魚池鄉公所「大大帶頭玩（從大林、大雁帶到頭社玩）」活動，歷年帶客導覽，遊客反應非常棒。

今年改名「向山採集．日月潭農樂園」，10月13、14、20、21日「從餐桌到產地．跟著食材去旅行」分6梯次舉辦，有吃有玩又有拿，報名費才350元。目前已開放網路報名，詳情請搜尋魚池鄉公所「向山採集．日月潭農樂園」http://dadatou.yuchih.gov.tw/官網。

(中時 )

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