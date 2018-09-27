蟻人片場歪樓引爆笑！保羅路德意外透露「謎片」嗜好

2018年09月27日 20:30 中時 徐桐炘

好萊塢明星保羅路德以漫威英雄電影《蟻人》系列紅遍全球後，攜手英國喜劇泰斗史帝夫庫根，以全新扮相重返喜劇《兩個爸爸》，據悉保羅路德、史帝夫庫根在片中有許多搞笑台詞和橋段都是現場即興發揮，常常讓劇組人員措手不及、笑倒在地，保羅路德表示自己在片中的角色很喜歡看電影，於是他提議：「乾脆把好萊塢大片變謎片。」

結果《星際大戰：威脅潛伏》就被惡搞成《腥技大戰：屁屁潛伏》、《斷背山》變成《濕背山》，一場兒福聯盟志工做家庭訪問的橋段歪樓成「謎片抓包」成果發表會，更讓對戲的女配角艾莉森皮爾忍不住頻頻NG笑場，她笑言：「原來保羅都看這種的。」也讓大家見識保羅過人的喜劇天賦！

現場保羅跟史帝夫庫根不斷進行的搞笑競技賽，保羅表示有一場史帝夫要攔車跟他表白心意的戲碼，他笑言：「我沒想到他居然出大招，直接跳到車上，臉還貼著前擋風玻璃，我跟司機都嚇到心抖了一下。」而這場「假車禍」也讓他見識到薑還是老的辣。

史帝夫則說自己印象深刻的是和保羅的吻戲，當時他隨口問保羅會不會緊張，沒想到保羅卻說：「我被老戲骨傑克尼克遜訓練過，所以完全不緊張。」原來他曾跟傑克曾在《愛在心裡怎知道》合作演出感情很好、每次見面都要親吻臉頰的父子，兩人初次在片場相見時，傑克就使出下馬威強吻保羅嘴唇，他說：「他連招呼都不打就直接啾上來讓我永生難忘，所以任何吻戲都難不倒我了。」該片10月5日上映。

(中時 )