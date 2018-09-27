台南》市長參選人提治水方針 高思博：要苦民所苦

「823水災災後檢討」包括高思博、無黨籍市長參選人蘇煥智。（曹婷婷攝）

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國民黨黨團書記長盧崑福邀請市長參選人，27日召開「823水災災後檢討」。（曹婷婷攝）
高思博、無黨籍市長參選人蘇煥智、許忠信與林義豐都到場這聆聽災民心聲也提出治水方針。（曹婷婷攝）

823水災讓台南人再陷淹水夢魘，國民黨台南市長參選人高思博提議召集，由國民黨黨團書記長盧崑福邀請市長參選人，27日召開「823水災災後檢討」，包括高思博、無黨籍市長參選人蘇煥智、許忠信與林義豐都到場這聆聽災民心聲也提出治水方針。

北門區玉港里是這次台南淹水最晚退的一個村落，居民泡了4天水，里長林妙香無奈表示，過去幾年不時上演淹水，「我寧願不要2萬5000元的補助，也不要淹水的家園」。盧崑福詢問與會4位想參選人，「如果你是現任巿長想要怎麼做？」

高思博說，這次水災災後處理過程「政府對待災民很冰冷！」政府硬性規定淹水要50公分才補助，強調執政者一定要有苦民所苦的心懷，他在823水災後一連6天待在北門，感觸特別深，「距離巿區僅50多公里的玉港里，與一般市民的居住環境有著非常驚人的城鄉差距」，他說，遠在廟堂之上的官員，必須換個心態、站在玉港里鄉親的立場去想如何做，對災民才尊重。

高思博指出，巿府花了200多億治水，巿區、街面確實比較不會淹水，但低漥地卻淹更久，以北門來說，不是降雨最多的地方，卻是水退最慢的地方，而水淹村落最久的原因竟是工程造成，因周圍道路工程施工時已對舊排水系統造成影響。

前台南縣長蘇煥智說，整治水患需要從歷史地理脈絡找出原因，淹水主要區域集中在過去台江內海浮起的區域，永康、仁德易淹水區是古鯽魚潭舊址，至於北門主要是海水倒灌問題，要思考地地治水、防止海水倒灌。

許忠信則提出將台糖的水塘、台鹽的鹽田，拿來做滯洪池的構想。林義豐則批市府魄力不夠，「淹成這樣，若是我做市長早就辭頭路。」

(中時 )

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