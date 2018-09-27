日英軍艦、美轟炸機過南海 接連挑戰大陸

2018年09月27日 21:01 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

德國之聲（DW）中文網27日報導說，英國、日本及和盟友美國近日接連安排軍艦和軍機經過南海爭議海域，共同制衡大陸在南海日益增長的影響力。他們擔心如果毫無作為，可能將連接亞洲、歐洲和美國的關鍵商業海上通道拱手讓給北京。

日本最大戰艦「加賀號」直升機航母（出雲級直升機護衛艦的二號艦）26日在印度洋與英國的「阿蓋爾號」巡防艦（HMS Argyll）共同進行海軍演習。該護衛艦正駛向有爭議的南海和東亞區域巡航。日本雖然不是南海主權爭端國，但是南海是日本商船和能源進口重要航道，所以東京也極積介入，8月就曾宣布日本的一艘潛艦、兩艘驅逐艦以及加賀號在南海舉行了演習。

日本海上自衛隊（JMSDF）加賀號護衛艦直升機指揮官阪口憲二表示：「我們與英國海軍有合作傳統，也都是美國的重要盟友，演習是我們加強合作的機會。」他也表示，兩國海軍未來會更密切合作。

加賀號和阿蓋爾號及其驅逐艦在印度洋靠近貨輪和油輪商業海道附近，護送日本「電號」驅逐艦演習編隊。來自日本航母的三架直升機則在上方盤旋巡視。

阿蓋爾抵達前，英國的兩棲攻擊艦「阿爾賓號」船塢登陸艦（HMS Albion）上個月挑戰北京，從日本前往越南的途中駛經南海爭議海域，並在西沙群島的大陸基地附近進行「自由航行行動」（FONOP）。大陸當時派遣一艘軍艦和直升機監控並警告倫敦當局。大陸媒體後來表示，未來的類似行動可能會危及英國在脫歐時與大陸的貿易協議。

大陸國務委員兼外長王毅24日在紐約出席聯合國大會會見英國外交大臣韓特。王毅向韓特表示，希望英國在南海問題上切實尊重大陸的國家主權和領土完整，不做干擾兩國互信的事。

另外，美國五角大廈26日表示，美國B-52轟炸機本周飛越了南海上空，此舉可能進一步加劇北京與華府之間的緊張關係。這是美國本月第二次派轟炸機飛越南海。

大陸國防部新聞發言人任國強27日說，對於美國軍機在南海的「挑釁行為」，陸方一貫堅決反對，並將採取一切必要措施。他還說，陸方在南海的原則和立場「一貫明確」。

五角大廈發言人伊斯特本（Dave Eastburn）說，相關行動是定期安排的，也確認本周稍早，B-52轟炸機飛越南海上空的「國際空域」。一名國防官員則表示，帶有核武的B-52轟炸機是由日本戰鬥機護送。這次飛行是美國在相關地區轟炸機持續訓練的一部分。

美國國防部長馬提斯告訴記者，「如果這是20年前，大陸還沒有將那些地方軍事化，這只不過就是飛越迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）之類地點的另一架轟炸機。」迪亞哥加西亞島是美國在印度洋的軍事基地。

目前大陸占有南海大片戰略水道，並在一系列島嶼和島礁上建造軍事設施。汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南也都宣稱擁有南海部分主權。美國則拒絕接受大陸的領土主張，並說美軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和運作。

(中時 )