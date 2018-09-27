劍指俄羅斯？北約將舉行冷戰後最大規模軍演

2018年09月27日 21:01 中時 諶悠文

北約將於10月25日到11月23日在挪威舉行冷戰後最大規模軍演。這次「三叉戟2018」軍演旨在演練北約在「同盟受打擊」情況下做出反應的能力，就是說，在北約29個成員國中任何一個受到敵方攻擊的情況下，其他同盟國必須提供援 助。

德國之聲中文網報導，以此為目的的強度較大的軍事操演，在冷戰結束後已經很長時間沒有進行了。2014年俄羅斯吞並烏克蘭的克里米亞半島後，北約改變了自己的戰略。波蘭和立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞這三個波羅的海沿岸的北約成員國愈發感覺受到強大鄰國俄羅斯當前政策的威脅，因此要求北約加強軍備，提高威懾能力。

布魯塞爾北約總部強調，「三叉戟」並不是針對來自俄羅斯的可能打擊進行的演習。此次軍演是要演練共同防禦某一假想敵，「設想的情境和訓練並不針對某一國家」。

不過北約官員私下還是承認，在一個與俄羅斯接壤的國家舉行演習絕非偶然。他們還指出，一段時間以來，俄羅斯又開始為大規模衝突訓練軍隊。據莫斯科官方消息稱，不久前在西伯利亞舉行的代號為「東方」（Wostok）的大型軍演，有30萬名士兵參加。

據北約透露，「三叉戟」軍演的第一階段中，德國、義大利和英國等組成的「南方力量」將對來自「北方力量」的進攻做出反擊；後者由美國、加拿大和挪威等國組成。第二階段裡，將變化陣營組合。作為北約的伙伴國，瑞典和芬蘭也將參加此次軍演。

上次規模超過今年「三叉戟」的軍事演習，是在蘇聯解體後的1991年舉行。當時還有名為「部隊重返德國」（Return of Forces to Germany，縮寫為Reforger）的系列演習，參加人數最多時為125000人。

2002年舉行的代號為「強大決心」(Strong Resolve)軍演，迄今被視為北約在冷戰後舉行的規模最大的演習，有4萬名士兵參加。此次三叉戟軍演，參演的除了4.4萬名部隊外，還有130架飛機、70艘艦船和超過1萬輛車。

德國聯邦國防軍將在此次軍演中扮演重要角色，原因是德國將在2019年初接下北約快速反應聯合部隊（VJTF）的領導任務。德國將有約1萬名士兵和4000台車輛參演，其中包括100輛坦克。對東道國挪威來說，演習的後勤工作將是一大挑戰。例如該國軍方預計，演習期間，要為有關人員提供180萬份正餐，還有660噸衣物需要清洗。

北約秘書長史托爾滕伯格強調，北約不希望重回冷戰時期的狀態。他表示，已向俄羅斯外長拉夫羅夫表達了北約對俄羅斯在海外侵略行動的擔憂。兩人還談到了即將舉行了北約「三叉戟」和俄羅斯剛剛舉行的「東方」軍演。不過史托滕伯格稱，他與俄外長的這一次會談沒有取得具體的進展，但他將與俄方保持聯絡。

(中時 )