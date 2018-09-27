藍鈞天和人妻Janet親熱 全身竟僵了

2018年09月27日 20:51 中時 洪秀瑛

演員群。（公視提供）

演員群。（公視提供）

胡釋安。（公視提供）

電視劇《20之後》27日首映，導演爆料藍鈞天與Janet有場情慾戲，藍鈞天被要求穿著四角褲從背後環抱Janet，藍鈞天害羞到整個人硬梆梆，NG連連。Janet說，當時她剛生完小孩，漲奶得厲害，「那時候的胸圍是我人生中最大的時候」，藍鈞天這麼不自在是考慮她老公George及他的老婆Fiona。

藍鈞天解釋，當天突然被要求穿女用四角褲，不自在是因為太憋的原因。Janet自爆，一抱完藍鈞天就回房間擠奶，還把新鮮奶水請現場工作人員喝，「甜甜的很好喝」，賀一航一臉疑惑，「為何六月的是臭酸的還有血絲」？Janet笑說「可能是冰過的」。

導演王小棣對合作的演員也有獨到觀察，比如要求生過2胎的范瑞君劇中穿比基尼，范一度因瘦身壓力大想辭演，最後花2個月甩7公斤肉；找海裕芬飾演單親媽媽，是看到她在《花甲男孩轉大人》的表現很驚艷，海裕芬說，導演比演員更進入角色，常會哭著教戲，讓原本不想哭的演員都跟著掉淚。

該劇是胡瓜兒子胡釋安的處女秀，他有場戲NG了10多次，被導演喊：「用耳朵聽。」當時他被講到忍不住回嗆：「我就是在用耳朵聽啊。」把大夥嚇壞。他和緋聞女友陳語謙常被拍到親密出遊，他仍不認愛，堅稱是「比較close的朋友」。

《20之後》由金鐘編劇溫郁芳、張可欣等執筆，安哲毅擔綱製作。由謝怡芬（Janet）、賀一航、藍鈞天等人參演，導演王小棣也大膽啟用新人胡釋安、林孫煜豪、鄭靚歆、葉慈毓等，並加入「植劇場」培育的優秀演員江沂宸，分飾在現實考驗的無助下，與自我拔河、奔向夢想的5位年輕主角。

《20之後》多場海上拍攝戲碼，團隊實地進駐花蓮，在蘇帆基金會志工協助下，出海航行，將壯闊的東海岸與太平洋等景致捕捉入鏡，更首度以空中、水上、水下三度空間拍攝主角們獨木舟航行戲碼。

胡釋安、林孫煜豪、鄭靚歆、葉慈毓、顏毓麟等人去年便赴蘇帆基金會，划獨木舟受訓；在出海波濤中，鄭靚歆表示「我真的覺得自己快死了」，並透露自己有異位性皮膚炎，當時穿著不透風的防寒衣引發蕁麻疹，當時還緊急看醫生、吃藥才改善。實際出海拍攝時，林孫煜豪打趣說「每個人都有各種不同『吐的表現方式』」，突顯拍攝的辛勞。

此外，劇中也融入LGBT（同志、跨性別）元素，身兼《20之後》編劇之一，曾獲金鐘肯定的編劇溫郁芳表示，這幾年同婚、性別議題在發酵；因此創作出一個屬於年輕人的故事，當中有些人可能是男同志、有些是女同志；有些是異性戀但不曉得自己要怎麼去愛，她也期盼「年輕人看這個戲，你會知道有人懂你；年紀大的會有『原來自己不孤單』的慰藉」。

《20之後》共20集，將於9月30日起，每周日晚間8時公視首播，9點後於LINE TV上架。

(中時 )