鄭朝方談頭前溪 營造優質水文環境

2018年09月27日 21:14 中時 莊旻靜

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方27日發表大新竹旗艦計畫中的水綠帶政見，他比照TED模式講解，他以過去求學旅居斯德哥爾摩的生活經驗為例，他認為「一座城市的偉大，來自一條母親之河的孕育」，期望將頭前溪營造成親水環境，解決目前無人管理、閒置的狀況。

新竹縣民稅收全國排名前五，去年新竹縣的家用支出每戶高達破百萬，卻無法享受同等的生活品質，鄭朝方提出大新竹水岸旗艦計畫，期望打造縣民可休閒、親子可以環境教育的場所。鄭朝方以宜蘭冬山河、高雄愛河、台中綠柳川、新北八里左岸為例，期望能將頭前溪作為品牌行銷，振興觀光，成為台灣下一個國際級河濱綠地。

「交通是大新竹的動脈，頭前溪就是靜脈！」鄭朝方說明，頭前溪24小時城市運動光廊的24小時城市運動光廊3大目標，第一先以綠化概念建設河岸堤防，第二則是盤點沿岸綠地，打造24小時城市運動光廊，第三則是讓頭前溪成為大新竹的城市之肺。

鄭朝方指出，該計畫短期是完成現有設施優化、河岸整治等，並加速推動前瞻基礎建設的水資源計畫，中期則是透過超級綠色堤防，架設風力、太陽能及水利等微型綠能發電，長期計畫則是將完成16公里長的24小時城市運動光廊，並串聯新月沙灘、紅樹林生態園區等，期望讓新竹成為和斯德哥爾摩齊名的水文縣市。

(中時 )