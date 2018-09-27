鄭朝方談頭前溪 營造優質水文環境

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（中），27日發表大新竹旗艦計畫中的水綠帶政見。（鄭朝方團隊提供）

友善列印
中時

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方27日發表大新竹旗艦計畫中的水綠帶政見，他比照TED模式講解，他以過去求學旅居斯德哥爾摩的生活經驗為例，他認為「一座城市的偉大，來自一條母親之河的孕育」，期望將頭前溪營造成親水環境，解決目前無人管理、閒置的狀況。

新竹縣民稅收全國排名前五，去年新竹縣的家用支出每戶高達破百萬，卻無法享受同等的生活品質，鄭朝方提出大新竹水岸旗艦計畫，期望打造縣民可休閒、親子可以環境教育的場所。鄭朝方以宜蘭冬山河、高雄愛河、台中綠柳川、新北八里左岸為例，期望能將頭前溪作為品牌行銷，振興觀光，成為台灣下一個國際級河濱綠地。

「交通是大新竹的動脈，頭前溪就是靜脈！」鄭朝方說明，頭前溪24小時城市運動光廊的24小時城市運動光廊3大目標，第一先以綠化概念建設河岸堤防，第二則是盤點沿岸綠地，打造24小時城市運動光廊，第三則是讓頭前溪成為大新竹的城市之肺。

鄭朝方指出，該計畫短期是完成現有設施優化、河岸整治等，並加速推動前瞻基礎建設的水資源計畫，中期則是透過超級綠色堤防，架設風力、太陽能及水利等微型綠能發電，長期計畫則是將完成16公里長的24小時城市運動光廊，並串聯新月沙灘、紅樹林生態園區等，期望讓新竹成為和斯德哥爾摩齊名的水文縣市。

(中時 )

教師節前夕 楊文科與家長座談

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。