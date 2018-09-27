明新科大新南向 國際產學專班27日開學

2018年09月27日 21:23 中時 莊旻靜

明新科技大學國際學生產學合作專班27日開學，校方精心安排開學典禮活動。（校方提供）

明新科技大學響應政府教育新南向政策，與業界合作培育新南向人才，今年持續舉辦國際學生產學合作專班，在新學期共有440位來自越南、菲律賓的國際學生就讀，27日舉辦開學典禮，用熱鬧節目，期望讓離鄉背井的國際生早日適應台灣生活。

27日的開學典禮中，越南台灣事務委員會祕書長阮進洪、越南同塔省副省長團晉寶等人也特別陪同，明新科大董事長張紹鈞、校長林啟瑞、國際長廖信德等各院師長均出席觀禮，阮進洪、團晉寶致詞時也肯定明新科大產學專班的成果，期望學生都能有充實的學業生活。

林啟瑞指出，校方去年配合政府的新南向政策，辦理國際學生產學合作專班，強調技術實作、在地經驗、國際視野、華語溝通等4大特點，吸引超過340人就讀，今年光秋季班招滿400多名越南及菲律賓學生，期望學生未來畢業後，能成為台灣在地產業的活水，協助新南向各國台商創新契機。

廖信德表示，這學期國際產專班共有11班，與華夏、正隆、億光、茂林、南港輪胎、恩良、TDK東電化及榮錦等多家績優廠商合作開設，學生則分別就讀化材、光電、電機、機械、工管等科系，學生將有一半時間在校學習、一半時間在業界實習，產學兼具。

此外，明新科大新學期也迎接緬甸、菲律賓、越南、韓國、日本、馬來西亞、蒙古以及烏克蘭等80多位一般國際學生，呈現國際化的一面。

(中時 )