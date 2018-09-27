加拿大航空美東週末驚喜 紐約、波士頓、華盛頓未稅18,750元起

2018年09月27日 21:49 工商 張佩芬

加拿大航空自2018年9月28日(五)～2018年9月30日(日)止，於加拿大航空官網訂票無須輸入促銷代碼，即可以未稅新台幣18,750元起的驚喜價格，實現您暢遊美國紐約、波士頓、華盛頓等熱門旅遊景點的夢想。

適用旅遊期間自2018年10月15日起至2019年5月31日止，限時3日、機位有限，非所有航班都適用，不適用日期與航班依購買票種規定為准。更多訂票訊息請登入加拿大航空官方網站活動網頁免費轉機飯店讓你輕鬆遊加。

加拿大航空擁有全台唯一由台北直飛溫哥華的日間航班，並且於溫哥華轉機時亦可享受加拿大航空的轉機服務，指定艙等也能享受免費或低價預訂轉機飯店，同時能感受這些加拿大城市為您帶來的無限驚喜，絕對是您旅遊美加的航空首選！欲前往美國東岸旅遊的旅客，務必把握加拿大航空美東三城週末驚喜價，由台北出發經溫哥華機場轉機前往美國東岸的紐約、波士頓、華盛頓三大城市。

經加拿大轉機美國 一落地即入境 省時又便利

在加拿大轉機美國優勢多多，只要在溫哥華(YVR)、多倫多(YYZ)、卡加利(YYC)、蒙特婁(YUL)、愛德蒙頓(YEG)、哈里法克斯(YHZ)、渥太華(YOW)以及溫尼伯(YWG)等八個主要機場轉機至美國，都能享有在加拿大預先清關入境美國的好處，不但可利用轉機時間在加拿大就先清關入境美國，搭機前往美國後一落地即抵達美國國內線航廈，無需過關便可以直接前往市區，開始享受精彩的美國之旅。敬請把握僅有限時三天的美東週末驚喜價。

集結全球旅遊業菁英的國際順風社（Skal International）近日在台北舉辦聯合國世界旅遊組織（UNWTO）世界旅遊日活動，現場集結各界旅遊菁英以及駐外使節到場參加，而加拿大航空也在活動中推廣加拿大繽紛精彩的冬季活動，活動現場也相當熱鬧。

舉凡尼加拉大瀑布與絕美冰雕、渥太華里多運河天然溜冰場、魁北克冬季狂歡節、震撼刺激的雪地運動賽事甚至近期網路上熱烈討論的黃刀鎮極光，都是冬季來訪加拿大的最佳活動選擇。

加拿大航空飛行航點遍及加拿大境內以及6大洲逾220個國際機場，目前也是全球排名前二十大的航空公司，至2017年已服務近四千八百萬旅客，加拿大航空提供定期航班，直飛至加拿大境內64個機場，美國59個機場，以及包含歐洲、中東、非洲、亞洲、澳洲、加勒比海、墨西哥、中美洲及南美洲等98 個國際航點。加拿大航空也是全球飛航網絡最綿密的星空聯盟創始成員之一，航線遍及193個國家超過1317個機場。此外，加拿大航空也是北美洲唯一七度榮獲Skytrax北美最佳航空肯定的國際航空公司。更榮獲Air Transport World 44屆 2018年度環保航空代表Eco-Airline。加拿大航空公司領先全球航空公司，是第一家對於IMF Carbon Pricing Leadership Coalition以實際行動- (包括使用替代能源和進行許多綠色計畫等 )表示強力支持。

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(工商 )