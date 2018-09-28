玩笑亭霜淇淋不只吸睛 口感更是美味

宇治．玩笑亭的招牌抹茶霜淇淋。（曹明正攝）

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宇治．玩笑亭雖然攤位不大，卻是打卡夯店。（曹明正攝）

霜淇淋大玩新花招，不只吸睛更是美味加倍！藏身在住宅區街巷內的霜淇淋專賣店，「宇治．玩笑亭」座落在騎樓下小小的店面，有著濃濃日本魂，由於日式風格特別醒目，跟周邊建築形成強項對比，很難忽略。

宇治．玩笑亭主打抹茶霜淇淋，特別選用丸久小山園與宇治伊藤久右衛門兩種抹茶輪番上陣，再加上嚴選的台東初鹿鮮乳，特製出宇治．玩笑亭的獨家口味，吃得到奶香與茶想並存的好味道，讓人拿到後一口接一口。

老闆說，喜歡濃郁抹茶特殊苦香的口味就要吃小山園，而宇治的伊藤久右衛門則是屬於清爽系的抹口口味。提起為什麼叫「玩笑亭」，其實是有著「笑著玩耍」的童趣，讓人在吃霜淇淋時，也能回味起小時候的那份純真。

自開業以來，宇治．玩笑亭累積了許多饕客成為固定熟客，老闆更是推出創意滿點的鮮果霜淇淋，每日都有限定口味，想要全部插旗，可是要注意臉書粉絲專頁才能完攻，也因此讓這間日式小攤成為打卡夯店。

招牌的濃郁抹茶霜淇淋1隻70元，價格並不特別昂貴，還可以選擇餅乾或杯裝，當然也可以選擇1隻85元澎湃豐富的聖代，有配料加上抹茶凍！就是要讓人一路「抹」到底！對於抹茶重度愛好者的絕對不能錯過。

店名：宇治．玩笑亭

營業時間：12:30~22:00（周一、周二公休）

地址：高雄市新興區尚義街148號

售價：霜淇淋70元起

臉書：https://www.facebook.com/MatchaSoftCream/

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