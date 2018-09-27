避孕藥別丟垃圾桶！這５類藥品恐污染環境、危害人體

2018年09月27日 21:40 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

「藥沒吃完，可以直接丟垃圾桶嗎？」不少人家裡會堆積一包包沒吃完的藥，又不知該如何丟棄。專家提醒，有5類藥容易污染環境，或是屬管制藥品，必須拿到藥局回收，其餘則可自行處理。

長庚紀念醫院藥材管理部高專陳玉瑩指出，廢棄藥品可分為生物醫療廢棄藥品（如致癌、具有細胞毒素的藥品和受血液或體液污染之廢棄藥品）、資源回收廢棄物（如中藥飲片）以及一般廢棄藥品。

為避免污染環境與危害人體健康，生物醫療廢棄藥品如未用完，可帶回健保藥局或醫療機構集中處理。需回收的藥品醫院也會登錄系統，同時標註在藥袋上，民眾可以多留意。常見需回收的藥品如下：

（圖片來源：鄭佳玲、謝懿安）

1.荷爾蒙藥

陳玉瑩指出，荷爾蒙藥物若流入環境中，會造成環境荷爾蒙的污染。2016年瑞典隆德大學一篇研究就發現，避孕藥流入環境中，其中的雌激素會改變魚類的基因，導致行為發生變化。

常用的藥物如：雌激素（Estrogen）、黃體素（Progesterone）類產品、避孕藥。

2.化療、免疫藥

抗癌用的藥品具有細胞毒性，如果外流出去，會造成環境與人體傷害。陳玉瑩指出，醫院內配化療藥物的藥師都必須全副武裝進入無菌室，若人體不慎接觸也會有細胞毒性的副作用。

常用的藥物如：泰莫西芬（Tamoxifen）、友復膠囊（Tegafur）、滅殺除癌錠 （Methotrexate）。

3.安眠藥、麻醉藥

根據食藥署公告，鎮靜安眠類與成癮性麻醉類屬於管制藥品，僅用於醫學與科學研究使用，若因為任意丟棄，可能流於非法使用，將違反《毒品危害防制條例》，需特別注意。回收地點則以原開立處方的醫療院所或藥局處理。

常用的鎮靜安眠藥如：佐沛眠（Zolpidem）、舒樂安定（Estazolam）、氟硝西泮（Flunitrazepam）、溴西泮（Bromazepam）；及成癮性麻醉藥，如嗎啡（Morphine）、吩坦尼（Fentanyl）。

4.抗生素

2017年聯合國在環境大會上提出的《邁向零污染地球》宣言強調，藥物與化學品在環境排放，造成細菌對抗生素的耐藥性不斷增加，已是全球最令人擔憂的健康威脅之一，每年有70萬人死於耐藥性感染，不可不慎。除了謹慎使用抗生素外，做好回收避免環境污染也是關鍵。

常用的藥物如：阿莫西林（Amoxicillin）、氯黴素（Chloramphenicol）、硝基甲嘧唑乙醇（Metronidazole）。

5.針頭、針具

這類醫材考量到不小心刺傷，會造成感染問題，陳玉瑩建議可放在空的寶特瓶中，裝滿後拿回藥局回收。目前施打胰島素、部分骨鬆藥物都會用到針具，應避免使用後直接丟棄垃圾桶。

其餘藥品則可自行處理，但要確實包好丟掉，透過焚燒分解即可，但不能丟水槽或沖馬桶。若是液體藥物，如咳嗽藥水，可以用泡過的茶葉、衛生紙把液體吸乾後，放入袋中丟棄。

(中時電子報)