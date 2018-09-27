父10年前健檢服藥猝死醫護判無罪 牙醫兒不服聲請再審

2018年09月27日 21:50 中時 陳淑芬

牙醫師詹金隆花了4萬5千元安排70歲父親到醫院的健檢中心做電腦斷層等健康檢查，指控雖事先告知詹父有氣喘病史，不能服用Indera藥物（恩特來錠），詹父檢查讓他用服1顆，詹父當場氣喘病發，經急救無效而死亡。詹金隆控告醫療疏失，但6名醫護先後獲無罪定讞，他提出再審4度遭駁回，日前以新證據獲台中高分檢向高分院聲請再審。對此醫院則回應表示，「尊重家屬，尊重司法」。

該家醫院的健檢中心人員在97年7月間親到詹家做健檢說明介紹，牙醫師詹金隆當場告知父親曾有心肌梗塞、長期氣喘及面性阻塞肺炎等病史，商討後決定安排64切CT電腦斷層及磁振造影MRI等檢查，並預先繳費4萬5千元，經中心人員排定在9月18日到院檢查。

詹父當天8時到院，檢查前在病史欄相關資料勾選「氣喘」，並在「健檢檢查紀錄」勾選並加註「自幼患有氣喘」，交給健檢中心。協助詹父進行健檢的陳姓護理人員取1顆Indera1藥物給詹父服用，該藥物需由醫師處方使用，詹父服用後約30至40分後當場氣喘發作，緊急送該醫院急診，當天急救插管治療無效死亡。

陳姓護理師指稱，她是依李姓放射科主任開單的門診處方明細記載「Indera1 1粒MANA DR（依醫師所囑，有需要時使用）」，處方明細並未載明氣喘病人不得服用及使用禁忌為氣喘，依檢查常規，心跳逾每分鐘70以上者需要服用取1顆Indera1藥物使心跳趨慢，以便進行電腦斷層影像檢查。

一審時，法官依行政院衛生署醫事審議委員會的鑑定報告，服用Indera1的作用時間是1至2小時，引發詹父氣喘的原因是否是服用Indera1所造成仍有疑慮，而家屬並未聲請相驗、進行遺體解剖，無法判定詹父死因等理由，而判處醫護均無罪。

二審時，行政院衛生署醫事審議委員會的再鑑定報告指稱，一般服用Indera1的作用時間是1至2小時後開始作用，但相關文獻與有30至40分鐘後引發的報告；李醫師指稱，處方明細是「預立醫囑」，通用於所有受檢人，不見得每個受檢人都有服用必要，要不要服用由現場人員決定，該院健檢中心病人在服用Indera1藥物前，醫師並不會看診病人。

二審法官認為李醫師未依醫師法規定進行診察，授權健檢人員列印開立Indera1藥物的門診處方明細，誘發詹父氣喘等理由，依業務過失傷害判處李徒刑6月，得易科罰金。

更一審時，法官以李醫師在事發當天他在中興新村開會，自始未接觸被害人、非犯罪行為人，所以不具業務過，且現場人員並未先徵詢李醫師意見，判處醫師無罪。

詹金隆說，他10年來經常回想，若沒有安排健檢，或許他父親依舊健在，他當牙醫師執業30餘年，沒想到自己會成了「醫師告醫師、醫院及護士」，這個案子主要關係人都獲判無罪定讞，他向監察院陳情，日前以新證據提起再審，獲台中高分檢向台中高分院聲請再審。

提起再審的台中高分檢檢察官蔡宗熙表示，陳姓護理師在一、二審均主張給藥的處分箋是醫師開具，而獲判無罪確定；二審則依業務過失傷害罪判開具處方箋的醫師徒刑6月，但在審理過程中，醫院對「MANA DR」是認同「醫師診察病人後已給予Indera1」，並未同意或授權醫師可以未經診察，即可由護理人員持處方明細取要給受檢人服用，顯示醫院的作業流程，並非護理人員不必詢問醫師，即可將處方明細記載藥物給予受檢人服用，前後任定互相矛盾等理由，而聲請再審。

(中時 )