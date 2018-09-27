中職》朱育賢滿貫炮助威 Lamigo10連勝寫隊史新猷

2018年09月27日 22:12 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

統一獅27日作客桃園球場，前6局雙方以1比1僵持不下，7局下統一換投後風雲變色，包含朱育賢的滿貫炮在內，暴力猿進攻11人次海灌6分奠定勝基，Lamigo終場就以6分差笑迎10連勝、締造隊史新紀錄。

統一獅2局上靠著鄭鎧文、郭阜林2支串連的二壘安打以1比0先馳得點，3、6兩個半局雖都曾經攻佔得點圈，但卻未能再多添保險分。

尋求隊史紀錄10連勝的Lamigo此役則受制獅隊投手施子謙的壓制，前5局僅擊出4支安打，6局下才靠著「大王」王柏融的陽春炮（本季第14轟）扳成1比1平手。

6局結束後雙方同時推出中繼投手，猿隊吳丞哲7局上以三上三下封鎖對手打線，獅隊林子崴下半局解決首位打者後連續被擊出3支安打，面對上一打席開轟的王柏融又投出四壞保送，Lamigo攻下2比1領先。

獅隊隨後立馬換投王鏡銘，他一登板第1顆球就對林泓育投出觸身球，猿隊再下一城，沒想到面對下一棒朱育賢竟被揮出滿貫炮（本季第10轟），這個半局猿隊進攻11人次，進帳6分以7比1奠定勝基，終場猿隊就以6分差獲勝。

獅隊先發投手施子謙投完6局後退場，他只用了80顆球，被擊出6支安打，投出5次三振與1次四壞保送，同樣僅失1分為責失分，自責分率3.80。Lamigo先發投手蘇俊羽以106球完成6局投球，被擊出5支安打，投出7次三振與2次四壞保送，只失1分為責失分，自責分率2.50。兩位先發投手皆無關勝敗。

(中時電子報)