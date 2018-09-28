屏東》趙睿穎看不慣「福利不到位」　年底將參選恆春鎮代

趙睿穎看不慣「福利不到位」，年底將參選恆春鎮代。（謝佳潾攝）

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現年40歲的恆春人趙睿穎，15年前返鄉後默默關注地方大小事，他發現恆春的各項回饋金補助很多，但真正照顧到在地人的政策卻少之又少，不能想像竟還有父母要借錢繳學費，且他提出建議反映多年後仍未果，此讓他決定年底參選代表，為民出口氣。

「我真的很看不慣！」趙睿穎自嘲地說，他吃檳榔是粗魯人，但是他能真正理解鎮民需要什麼，回鄉多年來，聽到不少家長在開學之際為要繳學費而四處籌錢，他很納悶，恆春號稱全台福利最好的鄉鎮，為什麼還會有人要借錢繳學費。

他一問之下才知，回饋金在7月納入公所公庫，但家長仍需在開學時繳全額學費，直到10月補助申請過後，才能拿回退繳費，他質疑「到底為何要多此一舉」？他說，滿州鄉可以做到「預先作業」，多數家長不用繳學費，直接由回饋金繳納，為何恆春不能？

他說，多年來他一直向公所、代表會反映，指出鄉下地方辛苦人多，幾千塊的學費對他們而言真的很吃力，竟然有福利就要做到位，而不是一昧地撒錢、毫無配套措施造成民不便，但是從來沒人理會他，而這樣的現象有增無減，所以他決定跳出來選。

他強調，學費只是其中一點，醫療資源也是如此，他不懂為何在位者執意在爭取回饋金多寡上，而不善用其他資源，如軍方有醫療資源，為何不請他們派駐軍醫駐診？他語重心長地說，沒有健康的身體，有再多的錢都是沒用的。

(中時 )

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