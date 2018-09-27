迎接登月50年 正在修復阿姆斯壯的太空衣

明年就是阿姆斯壯登陸月球50週年，博物館正在修復他的太空衣。(圖/NASA)

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中時電子報

描述尼爾．阿姆斯壯(Neil Armstrong)的登月歷史與心路歷程的傳紀片「登月先鋒」(First Man)將在今年10月上映，這其實是紀念登月50週年的暖身操(今年是登月49週年)，我們可以想像明年將會有更多更盛大的紀念活動，因此史密森尼學會 (Smithsonianmag)也在加緊趕工，要修復阿姆斯壯的登月太空衣…雖然太空衣可以保護太空人免於真空、極寒與輻射線，但是卻抵抗不了歲月的侵蝕。

「這是個人的一小步，卻是全人類的一大步」…49年前，地球上有上億的觀眾透過電視與廣播見證了阿姆斯壯踏上月球表面的歷史，而他所穿著的太空衣，自然也是同等重要的歷史紀念物。阿姆斯壯的太空衣在隨後的時光裡，與其他阿波羅計畫的文物，一直在全美國巡迴演出，一直到1976年才安定下來，落腳於航太博物館，放在玻璃櫥窗裡與遊展示，並由史密森尼學會負責維護。

該套太空裝是當年工程和材料科學的奇蹟，有21種錯綜複雜的組織層，包括鍍鋁聚酯薄膜，以及鐵氟龍塗層、石英纖維等組件，這都是當年的最新科技，不過也沿用了許多傳統工藝，它的編法就來自第一次世界大戰期間，飛機的帆布蒙皮的縫接技術。

然而到了2006年的例行清潔時，發現這套太空衣已經劣化了，特別是內部橡膠襯裡，學會趕緊將太空衣移到嚴格控制溫度的儲存箱中，對外則用複製品來展示。

學者麥爾肯．柯勒(Malcolm Collum)說：「太空衣裡的複合材料正在不斷劣化，人造橡膠襯裡，會緩慢的釋放氯化氫氣體分子。除非我們能夠這些酸性蒸汽排出並過濾掉，否則太空衣最終會自行消失。」

到了2015年，為了迎接登月50週年紀念，史密森尼開始計劃將太空衣重新對外展示，因此需要徹底修復太空衣。博物館對外發起籌資活動，希望募集50萬美元做為修復資金，結果活動空前踴躍，僅在5天內就達到了最初的目標，最終從9477名捐助者裡，籌集了719779美元。至於多出來的20萬元，就拿來修復1961年美國第一位太空人艾倫．謝巴德(Alan Shepard)所穿的那一件。

史密森尼幾乎是以「看診」的方式在修復太空衣，動用了X光機、電腦斷層掃瞄機，甚至還有內視鏡，並且微型吸塵器，來清除太空衣。預計明年可以完成修復。

當太空衣於明年夏天重新展示時，它將會安放在一具空氣過濾設備的玻璃箱中，而且箱內恆溫，還有紫外線防護，現在這個展示箱也正在製作中，可能成為未來類似展品的新模範。

(中時電子報)

文章來源：The Latest on the Kickstarter Campaign to Conserve Neil Armstrong’s Spacesuit

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