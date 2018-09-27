六堆客家園區秋收祭 玩藍染享食福宴

2018年09月27日 22:37 中時 潘建志

六堆客家文化園區將於11月3日起舉辦「2018秋染大地好收成系列活動」，閉幕式當天則席開120桌「慶豐收食福宴」，讓民眾享用豐盛客家料理。（潘建志攝）

屏東六堆客家文化園區將於11月3日起舉辦「2018秋染大地好收成系列活動」，今年將以客家傳統服飾藍衫的藍染技藝為主題，帶民眾體驗這項傳統技藝。閉幕式當天則席開120桌「慶豐收食福宴」，利用六堆12鄉鎮區食材製作的豐盛料理讓民眾享用。

客發中心主任何金樑表示，客家人很重視秋收祭，今年活動除了保存客家人以大自然時序的生活作息，也延續客庄敬天惜地的文化，於活動開始前一晚依照古禮舉辦「敬天謝地還福祭典」，為大地、民眾祈福。

11月3日舉辦「千人藍染福飛揚」開幕活動，邀請1000名民眾一同體驗。藍染對於客家人而言，是很傳統且古老的技藝，秋收農忙後客家人會將採收後蔬菜水果利用「釀造、醃漬」技藝儲存食物，也會在開始進行「染布」製作新衣裳，準備過年。

藍染做的衣服耐髒、耐磨，上山下田時遭受毒蛇、毒蟲侵襲，象徵著客家人克苦耐勞及對友善環境的精神與智慧。目前在六堆客家地區萬巒、內埔、美濃等地，有一群藍染工作者努力耕耘推動，已有相當成果。

11月17日閉幕式當天，席開120桌「慶豐收食福宴」，每桌十人3500元，以六堆12鄉鎮在地食材料理出客家美食，即日起至10月30日開放民眾自由訂桌。晚會也邀請羅文裕、魏如昀等藝人與樂團獻唱，讓民眾一邊享受美食，一邊聆聽美妙的樂曲。

(中時 )