中職》Lamigo10連勝創隊史紀錄 洪總：是球員厲害啦

2018年09月27日 22:34 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

Lamigo桃猿27日以7比1擊敗統一獅，不但創下隊史最佳的10連勝，且還將下半季封王魔術數字降為M7。對於球隊高檔的近況，總教練洪一中不敢居功，「又不是我打的，是選手厲害啦！」

Lamigo此役前半段與統一戰得難分難捨，靠著7局下的6分大局才收下勝利，Lamigo不但以10連勝寫下隊史新猷，且還有機會繼續將記錄推高，賽後猿隊主場球迷興奮地不斷高喊教頭洪一中的名字。

談到球隊的新紀錄，洪一中認為是球員努力拚下來的，「球員真的很棒，不過這也是很難解釋的事情，在今天的10連勝之前，我們也曾經6連敗過，我們會輸，但也會贏。有時候球隊狀況好時就能莫名其妙一直贏下去，連敗的時候就是怎麼打也打不好。」

今天先發投手蘇俊羽以106球完成6局投球，被擊出5支安打，投出7次三振與2次四壞保送，只失1分為責失分，自責分率2.50。洪總表示：「雖然他今天用球數多了一點，但是6局只掉1分也很棒。」洪總最後更說，季後賽不用考慮，一定會有他的位置。

除了蘇俊羽成功壓制獅隊打線，7局下揮出滿貫炮的朱育賢也是此役功臣之一，「贏球是大家團結辛苦打下來的，這只是一個過程，我們依舊要保持奮戰的態度。」他說。

相較於上半季的表現，朱育賢下半季手感明顯回溫，但他談到之前低迷的狀態仍維持樂觀態度，「我很幸運，是在上半季出現問題，我還可以請教教練團還有學長，不至於在下半季或是關鍵期才出問題，因為有空間及時間可以調整，下半季才能找回打擊手感。」

(中時電子報)