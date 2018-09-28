屏東》Q版人像打選戰 卡哇伊拉近距離

2018年09月28日 07:11 中時 潘建志

屏東縣萬巒鄉赤山村長參選人潘嘉明繪製的Q版卡通人像，牽著鳳梨代表當地特產。（潘建志翻攝）

屏東縣萬丹鄉鄉民代表參選人李德全，繪製和太太的Q版卡通人像。（潘建志翻攝）

網路時代一張圖像勝過千言萬語，選舉將至，參選人也無不卯足心力，想辦法得到選民注意，此時走「卡哇伊」風的Q版卡通人像就是最好媒介，不但能加深印象又能讓增加親和力，就算是長得凶神惡剎也能瞬間變得可愛可人。

屏東縣議員蔣月惠因屏東市公勇路拆遷案咬警爆紅後，粉絲為她繪製好幾張Q版卡通人像，其中她最喜歡的是雙手握拳，呈戰鬥姿勢的人像。她說，因為這張Q版人像將她的精神及神韻表現得活靈活現，只要踩到她的地雷就準備戰鬥。她說，這張Q版人像很受粉絲喜歡，很多人也都用這張幫她在網路上宣傳，效果不錯。

萬丹鄉鄉民代表參選人李德全則請屏東大學文化創意產業學系助理教授張重金，繪製和太太的Q版卡通人像。會和太太放一起，他說因為一路走來太太都很支持，包括為環境奮鬥，及之前參加過多次選舉，都得到太太同意和支援，這次當然也要夫妻同心。

另外明年就是兩人結婚25周年紀念，這張Q版夫妻人像也可做為紀念，一舉兩得。李德全也笑說，因為他長了一付凶惡的「歹看面」，以Q版人像示人可以顯得較可愛，較有親和力，未來將放在文宣上宣傳。

萬巒鄉赤山村長參選人潘嘉明請設計師幫他繪製Q版卡通人像，牽著鳳梨代表當地特產。他說，以前在幫村莊及廟宇做事時，就曾請設計師幫忙設計Q版神明圖像及公仔，這次要選舉，設計師建議他也可為自己設計一款。因為赤山盛產鳳梨，他協助社區做農村再造也是以鳳梨乾、鳳梨果醬為主，所以鳳梨也成了當中的配角。

(中時 )