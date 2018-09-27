張雨綺沒在怕！2次閃婚皆嫁渣男 霸氣回應讓網友全跪了

張雨綺個性敢愛敢恨。(本報系資料照)

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中時電子報
張雨綺與第一任老公王全安。(取自微博)
張雨綺今日宣布與第二任老公離婚。(取自微博)

大陸女星張雨綺因演出電影《長江七號》爆紅，近日卻驚傳她在中秋夜與第二任老公袁巴元起口角衝突，讓她一怒之下拿著水果刀砍傷老公背部，鬧上警局。而張雨綺個性敢愛敢恨，在消息曝光的第二天，隨即透過經紀人宣布離婚，「今日結束，願一切塵埃落定，也望各位不再窺私探究。人生有一段相伴即是緣分，願各自安好，彼此祝福。」

再婚2年家暴鬧進警局 張雨綺離婚50億富商老公！

張雨綺驚傳持刀砍傷老公又離婚，也讓她昔日婚史被起底。張雨綺2011年在事業高峰之際，閃嫁導演王全安，當時王全安還送上一顆重達8.688克拉「鴿子蛋」巨鑽表心意，只是這段婚姻才維持3年，就因為王全安連續嫖妓3天、玩3P被捕，宣告破局。

後來張雨綺又在2016年宣布閃嫁認識僅70天的大陸金融才俊袁巴元，只是兩人新婚不久，老公就相繼爆出早有妻女、負債等傳聞，令張雨綺一次說清楚，坦承老公的確有一個女兒，但不曾有過婚姻，對公司盡職盡責，家庭生活幸福安逸。

張雨綺情路坎坷，被指眼光有問題、專嫁渣男，其實她今年初才在節目《吐槽大會》大方坦承自己「看男人的眼光確實不行」，但是誰的人生沒有幾個大坑，跨過去就是成長，同時也感謝外界關心，「我其實過得挺好的，現在有兩個特別好看的孩子，事業也很順利。」

張雨綺這番話也在她宣布再度離婚後被挖出來，獲大批網友激讚是現代版《我的野蠻女友》，「娛樂圈丈夫出軌就離婚的女星，我就知道她了，所以對她很有好感，不委屈自己」、「野蠻女友，現實版」、「女生為啥要隱忍，幹就對了」、「與其成為家暴受害者，不如成為施暴者」。

(中時電子報)

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