柯P以退為進 北農案拿陳景峻祭旗內幕曝光

2018年09月28日 00:02 中時電子報 呂承哲 、財訊雙週刊文/方思瑋 編輯/、財訊雙週刊文/方思瑋

9月14日，在台北市議會結束本屆最後一次總質詢的隔天，台北市副市長兼北農董事長陳景峻突然拋出震撼彈，辭去北農董事長一職。陳景峻給了外界數個理由，但本刊追查，出手要陳景峻下台的真正影武者，正是台北市長柯文哲本人。柯P除了不滿陳景峻表現，也用以退為進的方式向農委會施壓，並藉此讓近期北農市場改建案爭議稍微降溫。

陳景峻在民進黨內資歷完整，曾任立委與政務官，柯文哲當初看準此點，與民進黨祕書長洪耀福達成共識，讓陳掌管北農，也希望藉由陳景峻豐富的行政經歷，鞏固好市府與農委會、全國農會系統雲林張派之間的關係。但這一年多下來，陳的表現不如預期，除了讓市府與農委會關係持續惡化，柯文哲與北農總經理吳音寧幾波針鋒相對，讓柯文哲因此受傷。

最近一次市場改建風波，柯文哲一開始就在議場中痛罵吳音寧「她懂什麼」，指控吳音寧未參與相關會議，還稱北農版的市場改建方案，只是找一位研究生規畫。但後來發現所有指控在事後皆站不住腳，加上市府官員面對議員詢問時一問三不知，一來一往間讓柯相當尷尬，除了在議場動怒，甚至在質詢期間還飆髒話，讓媒體報導的方向開始轉而質疑市府。

市場改建案狠遭打臉

柯P罕見在議場失控動怒

市府面對窘境，被迫啟動妥協機制，以加開一場雙首長會議傾聽吳音寧意見來止血。不過，整個過程被選民及媒體看在眼裡，且市場改建方案經過修正，最終有關停車位數量、樓高調整等規畫，全部朝吳音寧版本方向微調，這樣的結局讓柯啞巴吃黃連。

事實上，陳因為擔任副市長業務繁忙，還一度投入民進黨新北市長的初選，也擔任台北燈節救火隊，讓他無暇花太多力氣顧及北農，表現自然不夠理想。北農董事張永成在接受媒體訪問時不諱言，陳景峻對業務並不熟悉，3個月開董事會才進到公司一次。如果只是掛名，必須和總經理密切合作，但陳又和吳音寧在許多事情上意見相左，最後讓陳的角色更顯尷尬。

今年6月，國民黨議員陳重文烏龍指控吳音寧用業務推廣費，送洋酒給民進黨台北市黨部。事發後，陳在過程中處理不夠積極，最後柯乾脆直接下令，要北農監察人、政風處、市場處人員兩度前往北農查帳。由於整個過程被蒙在鼓裡，也讓陳景峻相當不滿，最終在內部會議中破口大罵，直言「留下來，大家就不要猜來猜去，不信任，我可以不要幹了！」但柯的作法，完全顯露對陳的不信任。加上這次市場改建風波，也讓柯決定斷尾求生。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)