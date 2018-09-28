讓身體年齡小於實際年齡 ３招快學起來

2018年09月28日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

董氏基金會日前公布一項調查，調查５０～６９歲之間的熟齡族的蔬果飲食習慣，發現熟齡族吃蔬果的比例雖然較年輕來得高，但還是低於衛生福利部的建議量，也就是一天至少２份水果、３分蔬菜。

有趣的是，經過交叉比對之後發現，蔬果吃越多的人，越會感覺到自己比較年輕，疾病也比較少。

多吃蔬菜水果的人，覺得自己比同年齡人年輕

董事基金會食品營養中心企劃組組長潘紀倫說明，這項調查是透過面訪全台灣３００位熟齡族群所得到的結果，透過這次的調查發現，覺得超過５０歲就算老的熟齡族，平均每天只有吃０.６份水果、１.８分蔬菜；覺得超過７０歲才算的齡族，平均一天吃１.４份水果、２份蔬菜。覺得自己比同年齡還要年輕的人，蔬菜、水果的攝取量都比較多。

事實上，蔬菜水果當中含有許多營養素，像是維生素、礦物質、必需胺基酸、優質碳水化合物等，都是我們人體每日所需要的營養素；此外，植物當中富含的植物色素，像是：花青素、類胡蘿蔔素、葉黃素等，除了補充身體所需之外，還是優質的抗氧化劑，可以協助身體對抗自由基，減緩人體的老化速度。

水果攝取不足，身體毛病百出

該研究透過交叉比對，發現每天吃不到２份水果的人，有比較多的健康問題，像是：睡眠品質不佳、肩頸容易痠痛、容易疲倦、容易便秘，這些人得到高血壓與糖尿病的比例也較高。

*樣本數：未滿兩份為105人；2份及以上為193人

相反地，每天吃２份以上水果的人，身體的確相對比較健康。

董氏基金會營養師尤宣文指出，過了５０歲之後，身體的代謝功能會逐步下降，如果沒有控制或調整飲食習慣，長期下來有可能產生「代謝症候群」，進而會發展成高血壓、糖尿病等慢性疾病，影響老年生活品質。

掌握飲食三原則，讓身體年齡小於實際年齡！

想要擁有健康的身體，必須懂得如何飲食。董氏基金會建議熟齡族，只要掌握飲食三原則，就可以讓身體年齡小於實際年齡。

一、選擇高營養、高CP值的水果：

在選擇水果上，盡量以當季水果為主，像是：奇異果、芭樂、木瓜、小番茄等水果。

二、多一點膳食纖維與水果酵素：

膳食纖維是人體腸道酵素無法分解的植物性非澱粉多醣類和木質素，可以促進腸胃蠕動，分為水溶性纖維及非水溶性纖維。水溶性纖維包括各種水果、豆類、燕麥片、洋菜、木耳、海帶、紫菜、菇類、瓜類、莢豆類及蔬菜莖部；而非水溶性纖維包括青菜、全穀類。天然酵素可以協助食物消化，減少便祕的機會，鳳梨、奇異果與木瓜都含有很多酵素。

三、每餐都要吃水果：

調查中發現，大部分受訪者都是在晚餐時才吃水果，但晚餐通常吃得比較多，水果的份量自然也不多。所以，盡量將吃水果的時間分散在三餐當中，這樣就能多吃一點水果。

參考資料：董氏基金會

(中時電子報)