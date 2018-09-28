歐洲新研究：成功減肥者對食物有不同的生理反應

2018年09月28日 00:09 中時電子報 盧伯華

今年在維也納舉行的歐洲肥胖症大會(European Congress on Obesity, ECO)上，英國伯明翰大學和英國阿姆斯特丹大學共同發表最新研究，研究指出，成功減肥並能持之以恆的人，對食物的行為和生理反應與肥胖人士及精瘦一族有極大差異。

研究結果指出，成功減肥者對披薩餅等引發愉悅心情食品的生理反應降低，對美味食物的敏感度也降低，這可能有助於解釋為什麼有些人在成功減肥能長時間維持體態。

發表於Eurek Alert科學網站的報導指出，肥胖每年造成全球經濟損失約達2兆美元，由不良飲食造成的疾病風險，高於不安全的性行為、酒精、毒品和吸菸。目前關於食物與環境的神經生物學研究很多，例如高度美味食物（如披薩和巧克力）會在大腦中觸發愉悅的感覺，這些因素容易導致暴飲暴食，但很少有人知道這些對食物反應的相關線索是否有助於維持減肥成果。

在這項研究中，研究人員對測量實驗對象接觸比薩餅後的唾液量和心率，另外飲食行為研究小組則對肥胖、成功減肥與從未胖過的精瘦族等三組的反應進行了比較。他們發現肥胖者對披薩呈現出唾液分泌量增加和心率加速的反應，而成功減肥者的唾液量和心率減少，精瘦者則沒有反應。

實驗者還同時參加虛擬食物與金錢獎賞的電子遊戲，用客觀的方式衡量獲勝動機，並測量了他們獲勝或受懲罰的心理反應。研究結果發現，與精瘦族和肥胖組相比，食物獎勵對成功減肥者的作用較小。

這些研究使我們對成功減肥者之所以能維持減肥成果的生理因素有更多了解，研究人員做出結論說：「我們的研究結果顯示，對食物生理反應的差異可能因個人的減肥歷史而不同。食物獎勵對減肥成功者的心理價值較小，可能還可以進一步研究以確定是否影響生理反應。高熱量食物引發愉悅的程度和對食物獎勵的敏感性，則可用以預測節食的成效。」

報導說，這是一項觀察性研究，無法因此得出因果關係的結論，研究本身也有局限性，包括研究樣本量較小，有必要在更大的人群中進行實驗以確認研究成果。

(中時電子報)