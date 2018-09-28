温貞菱力挺婚姻平權！同志導演私下「告白」表感謝

2018年09月28日 08:45 中時 徐桐炘

視后温貞菱受邀擔任婚姻平權大平台「名人來Call Out」直播節目嘉賓，她不但分文未取通告費更小額捐款，她更透露曾直接在計程車上與司機大聊婚姻平權，儘管司機態度並非完全支持，她仍溫和理性與對方溝通，更鼓勵司機在11月24日公投當天能仔細思考要投的選項，她如此關切社會議題，一旁已出櫃的主持人夏立民感動讚她是「台灣的安海瑟薇」。

温貞菱現場直接Call Out三位好友解釋公投現況並邀請對方對於撕裂社會的「愛家公投」投下三個不同意票，首先是大學同學，原不熟悉公投狀況，經過温式諄諄教誨後，同學不但了解其重要性，更承諾會拉七位親友投下三個不同意票，温貞菱微笑誇讚同學：「你好棒！」温貞菱也打給啟蒙她了解婚姻平權的好友，並要求對方：「妳要拉七十票！」

温貞菱透露，最近遇到一位導演，對方謝謝她這麼支持婚姻平權，並請她吃飯，她驚訝為何突然被感謝，詢問之下才發現導演是同志身份，導演因家人觀念比較傳統無法出櫃，温貞菱是導演身邊摯友外唯一知道他是同志的人，温貞菱說：「他在社群上無法轉發也不能公開表態，所以很感謝我，我對這樣的情況很感動也很傷心。」

温貞菱在電影與戲劇都表現亮眼，去年更奪下金鐘獎迷你劇集女主角，她在領獎時曾說希望在25歲生日前能看到台灣第一對同志伴侶結婚，現場掌聲不斷，她透露，媽媽事後打電話給她，表示相當感動，媽媽原本不支持同志的朋友們也因這段發言開始思考婚姻平權的脈絡，温貞菱說：「我也會開始一個個跟家人對話，姑姑、伯父等，尤其是最傳統的大伯父。」

(中時 )