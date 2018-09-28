潭美今明最靠近 水彈灑北台 下周轉涼下探20度

2018年09月28日 06:28 中時電子報 高德順

中央氣象局表示，中度颱風「潭美」開始加速移動，對台直接侵襲機率低，今（２８日）下半天到明天（２９日）上半天，是它最靠近臺灣的時候。受颱風外圍環流影響，中央氣象局發布大雨特報及陸上強風特報，由於颱風預估將北轉撲向日本，提醒近日規劃前往日本旅遊或洽公的朋友多關注航班資訊。

中央氣象局發布大雨特報，今（２８）日大臺北地區、基隆北海岸、宜蘭地區及桃園、新竹山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。陸上強風特報範圍包括臺灣各地（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有９至１１級強陣風，海面風強浪大的情況還會持續好多天，最大浪高可以來到６至９公尺，海上作業或海邊活動請特別注意安全。

今天北部及東北部地區為有陣雨的天氣型態，其他地區則是多雲到晴、山區午後有局部短暫陣雨的天氣型態；氣溫方面，深夜清晨各地稍有涼意，白天北部、東北部高溫約２６至２８度，其他地方在３０度以上。下周東北風有增強趨勢，低溫可望下探20度，各地有感轉涼。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天雲嘉南空品區易有地表揚塵現象，局部時段可能達「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)