金門》蔡其雍辭環保局長 牽動金門縣長選情

2018年09月28日 07:03 中時 李金生

陳福海縣長強調，他用人的一貫標準就是「海納百川、唯才是用」，沒有國王人馬，只有為金門服務的團隊。（李金生攝）

國民黨縣長參選人楊鎮浯（左）和縣黨部主委林芳旋（右）則強調，鄉親對此事自有公評。（李金生攝）

金門縣環保局長蔡其雍因捲入陳致中夜赴招待所一事「請辭」獲准，但餘波盪漾牽動金門縣長選情。陳福海縣長27日表示，他很了解對手將趁機再度將他抹綠、抹黑，對此感到痛心；國民黨縣黨部主委林芳旋和縣長參選人楊鎮浯則回批他應承擔「用人」責任，相信鄉親對此事自有公評。

26日深夜請辭的蔡其雍坦承他身為政務官，卻涉足不適當場所，願意一肩扛起所有責任，希望此事莫波及努力為金門造福的長官與縣府團隊，未來將重返企業界和回到學校讀書，也會繼續貢獻心力於社會公益事務。

蔡其雍並表示，報載的招待所確實有人開酒吧，至於說有2位小姐，其實不在酒吧內，報導有點移花接木，但既然造成社會觀感不佳，錯了就是錯了，也不需要再多做解釋。至於鄉親質疑他拿了紅色紙袋給陳致中，則是當天他提早到，就到對街買了糕餅讓他與家人分享，中秋佳節一點心意，並不是有甚麼其它的「聯想」。

陳福海對他辭職展現負責任的態度，表示肯定和不捨，強調自己用人的一貫標準就是「海納百川、唯才是用」，沒有國王人馬，只有為金門服務的團隊，而此事雖屬個人私領域的偶發事件，但因諸多因素，被擴大解讀及檢驗，讓他深感痛心。

陳福海強調，金門最需要的是福利鄉親的民生建設，而非你死我活的政黨鬥爭，他很了解國民黨候選人勢必會利用此一機會再度將他抹綠、抹黑，但他堅持走「眼裡沒有藍綠，心中只有鄉親」的路，未來在縣政推動上將ㄧ如以往，以金門優先、有利鄉親的核心目標耕耘不懈。

楊鎮浯則表示，此事受到全國關注，但其競選總部並未有任何評論，不過陳福海身為縣府團隊領導人，對自己的用人政策和團隊成員的表現，均應承擔一切責任，不該蓄意導向藍綠惡鬥，抹煞事情的本質，相信鄉親對此自有公評。

林芳旋更痛批陳福海自己用了蔡其雍，他在父親節酒駕遭法辦時捨不得換掉，如今再度出事卻反過頭來罵國民黨，還打「預防針」亂扯藍綠惡鬥，一個平日總是滿口正心正念，遇事卻不敢承擔責任，也不向鄉親道歉的人，光這一點就不夠格選縣長。

(中時 )