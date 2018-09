2018年09月28日 07:06 中時電子報 蘇士亨

歌手蕭亞軒先前爆出罹患怪病,不僅新專輯發片日期一延再延,就連世界巡迴演唱會都緊急喊卡,連社群網站都只更新到五月,讓粉絲擔憂不已,不過時隔144天之後,她終於PO文向粉絲報平安。

蕭亞軒在IG及臉書曬出手部特寫照,照片中只見手上畫有圖騰,並比著3的手勢,接著用英文寫道:「The strongest hearts have the most scars」,意謂著「最強壯的心臟擁有最多傷疤」,這讓粉絲看了超級激動,直呼要她趕緊回歸演藝圈,至於比著3的手勢是否在預告什麼?也是讓所有人好奇不已。

蕭亞軒臉書全文。(圖/蕭亞軒臉書)

蕭亞軒原本4月就要赴大陸,展開久違多時的世界巡演,但因為罹患嚴重支氣管發炎,常常無端發燒導致體力很差,因此陳鎮川對工作人員下達禁口令,讓她能安心養病,目前蕭亞軒雖仍在服用中藥調養,但身體狀況已經逐漸恢復。

(中時電子報)