9月28日三大報頭版要聞

2018年09月28日 07:13 中時電子報 綜合報導

@中國時報

行政院昨通過《兩岸人民關係條例》第93條之1修正草案。陸委會副主委李麗珍說，待立法院完成修法後，陸資未經許可來台投資罰鍰將由現行新台幣12萬元以上60萬元以下，修正為新台幣5萬元以上2500萬元以下，並得按次處罰至改正為止。這項修正草案為政院列為立院本會期最優先修法的「國安五法」之一。

睡前滑手機不僅傷眼，還會讓你睡不著！台大研究發現，睡前滑手機8分鐘，會讓人晚睡1小時，主要因為手機有長波的藍光，會活化全身的交感神經系統，造成心跳加速、血壓升高及出汗，結果愈滑精神愈好，更難入睡。

燕子颱風期間，日本關西機場疏運旅客引發兩岸「假新聞」風波，經事後查證，大陸官方與關西機場說法相當一致。然而迄今仍有親綠媒體緊咬當初有「網媒」稱陸方派車進入機場接人並非事實，宣稱是陸方放出「假消息」，卻罔顧大陸官方事後完整陳述「鐵的事實」，即陸方人員協調機場派巴士，把台灣民眾在內的中國旅客接到外面集結地，再派接駁車把旅客運到大阪市區。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜主張發展醫療觀光，但「價格掛牌」的說法惹議，挨批將專業醫療當賣菜；對手民進黨高雄市長參選人陳其邁27日親上火線，找多位高雄醫界代表站台，強調韓國瑜把重症醫療、醫療觀光搞錯了，「賤賣醫療的說法，侮辱台灣醫護人員的努力」。

@旺報

美國總統川普26日在聯合國安理會上要求中國不要干預美國期中選舉，大陸外長王毅反駁，「中國歷來堅持不干涉內政原則，這是中國的外交傳統，也得到國際社會的普遍讚譽」；王毅並表示，不接受任何對中國的無端指責。

中美打響貿易戰之後，大陸暫停採購美國黃豆，將訂單轉向巴西，但據美媒報導，一個來自台灣的農業訪問團26日在華盛頓與美國大豆協會簽訂了一筆意向書，預訂向美國採購價值15.6億美元的大豆。

彰化縣碧雲禪寺被當地政府以「違建」拆除，此事引發大陸官媒《環球時報》為其打抱不平，《環時》昨發表社評「台當局打壓統派，早晚是要還的」，呼籲民進黨當局不應歧視台灣的統派團體，還為統派團體打氣，「保持信心，不被一時的困難嚇倒」。

大陸軍工近來已經成功克服了9XX型超高屈服度鋼材、8000噸級21公尺寬幅超大型數控船用卷板機和新一代的一體化自然迴圈核反應爐等技術。其中8000噸級卷板機最大可以捲出直徑13.5公尺的大型潛艦耐壓殼，將能讓中國下一代彈道飛彈核潛艦的「龜背」消失，進一步降低潛艦噪聲。

@工商時報

中央銀行27日召開第三季理監事會決議，政策利率連九季不變，重貼現率續為1.375％，儘管短期內啟動升息機率低，但央行總裁楊金龍還是再次警示利率風險，強調「利率不會永遠不動，歐、日央行也都做出提醒」，尤其房貸戶除應警覺未來利率變動風險，更要注意貸款寬限期屆滿後負擔增加的問題。

美元指數起伏不定，壽險業國外投資匯率風險過大，金管會決定「加碼管」。

金管會27日公布107年保險業資本適足率（RBC）調整方案，其中國外投資未避險部位的匯率風險係數，由現行4.25％拉高到6.61％，調高幅度高達55.5％，這是2003年RBC制度啟用以來首次調整，壽險業RBC會因此下跌5.5個百分點。

中美貿易戰對台衝擊明年發威，中央銀行27日理監事會議公布最新對台灣經濟成長估值，其中今年全年GDP年增率自6月底理事會時的2.68％上修為2.73％，反觀央行認為明年全年經濟成長率僅2.48％，明顯不如今年。

加密貨幣挖礦機龍頭比特大陸（BitMain）正式啟動在香港聯交所主板上市計畫並說明新產品線布局，其中，比特大陸針對比特幣挖礦運算打造的最新7奈米特殊應用晶片（ASIC），以及針對雲端推論運算設計的12奈米人工智慧（AI）晶片，將在第四季進入量產出貨階段。法人看好台積電、創意直接受惠，第四季營運持續看旺。

(中時電子報)