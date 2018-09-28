MLB》男子漢沙胖！50萬買1顆觸身球

2018年09月28日 07:36 中時電子報 盧品青

洋基左投沙巴西亞(CC Sabathia)再度證明自己是投手丘上的男子漢。28日洋基12-1痛宰光芒，沙胖6局下投出觸身球，遭主審驅逐出場。沙胖退場時指著光芒休息區叫囂：「這顆球是回敬你們的，混蛋。」

原來洋基羅麥(Austin Romine)在6局上差點挨了一顆砸頭的觸身球，光芒投手克崔吉(Andrew Kittredge)該局第一顆四縫線速球就直直往羅麥左臉上招呼過去，羅麥嚇得跌坐地上。

憤怒的沙胖當時就要從休息室衝出，被總教練波恩(Aaron Boone)阻止。波恩也很不爽，他認為「那球顯然是故意的。」光芒公報私仇，因為前役洋基田中將大不慎砸傷了凱麥爾(Kevin Kiermaier)。

洋基沙巴西亞(左)欲上前理論，被總教練波恩阻擋。(美聯社)

6局下換邊進攻，沙胖第一球就瞄準沙克雷(Jesus Sucre)的大腿砸下去，導致他和總教練波恩一同被驅逐出場。「只是做了我該做的事。」依照合約，沙胖本季投滿155局就可獲50萬美元獎金，他因為這顆觸身球而停在153局。

這是沙胖本季最後一次先發，退場時洋基領先11分，他只用了55球，原本能多投兩局來賺獎金，但為了幫隊友出氣，他相當於花50萬美元買下這顆觸身球。光芒休息室球員走出來抗議，被洋基賈吉(Aaron Judge)勸退。

沙胖毫不掩飾他是故意的，他這種脾氣在業界很出名，賈吉說：「我們都知道他永遠會挺隊友。」《紐約郵報》也稱讚：「所以我們才這麼喜歡沙胖啊。」

(中時電子報)