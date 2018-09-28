獨家》吳音寧帶團歐洲12日豪華團行程曝光 先訪紅燈區

獨家照片/北農總經理吳音寧又要出去玩囉！這次是歐洲喔！（照片來源：北農內部人士提供）

友善列印
中時電子報
獨家照片/吳音寧的遊玩路程。（照片來源：北農內部人士提供）
獨家照片/北農總經理吳音寧將率團至歐洲考察12日。(消息人士提供)

據消息來源北農內部人士透露，吳音寧帶團歐洲12日豪華團行程曝光，下機第二日計畫將參訪紅燈區。據了解，跟批發市場最相關的行程是荷蘭花卉批發市場，不知北農是否想結合性產業搶台北花市業務?

據內部消息透露，吳音寧帶團歐洲12日豪華團行程曝光，而第二天10/3抵達荷蘭隔天安排考察紅燈區，消息人士質疑，北農總經理吳音寧未來果菜市場要規劃結合性產業觀光區？

而全部12天行程，最相關的行程只有第三天安排考察荷蘭花卉批發市場，未來北農公司要跨領域經營花卉批發？還是對台北花市的職位有興趣呢?

消息人士也質疑，其餘的第四天至搭飛機返台前一天，無論考察荷蘭市集、德法貴婦百貨公司、羅浮宮博物館跟北農經營生鮮蔬果農產批發現代化有什麼關係？第八天安排考察法國巴黎漢吉斯批發市場，1969年興建，若從網路搜尋就可以知道相關介紹，純粹為了掩護至欲觀光巴黎為期3天游船賽納河、羅浮宮、拉法葉百貨、精品outlet折扣採買一系列高檔旅遊。

據了解，此團董監事攜帶眷屬（公司招待），出團人數保密中，團費為最高機密。

北農主秘路全利回應表示，下周是董監事到歐洲考察農產品批發市場，此團是根據董事會決議去辦理，有編列預算，吳總也會去，整團人數有36位。

(中時電子報)

獨家照片/北農總經理吳音寧率團歐洲12考察行程曝光，將考察羅浮宮與拉法葉百貨。(消息人士提供)
北農今辦中秋聯歡會 現場舉辦摸彩
金門 》陳致中夜赴招待所害人丟… 王定宇評論柯P花名冊 網譏：怎不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。