獨家》吳音寧帶團歐洲12日豪華團行程曝光 先訪紅燈區

2018年09月28日 08:10 中時電子報 邱文秀

獨家照片/吳音寧的遊玩路程。（照片來源：北農內部人士提供）

獨家照片/北農總經理吳音寧將率團至歐洲考察12日。(消息人士提供)

據消息來源北農內部人士透露，吳音寧帶團歐洲12日豪華團行程曝光，下機第二日計畫將參訪紅燈區。據了解，跟批發市場最相關的行程是荷蘭花卉批發市場，不知北農是否想結合性產業搶台北花市業務?

據內部消息透露，吳音寧帶團歐洲12日豪華團行程曝光，而第二天10/3抵達荷蘭隔天安排考察紅燈區，消息人士質疑，北農總經理吳音寧未來果菜市場要規劃結合性產業觀光區？

而全部12天行程，最相關的行程只有第三天安排考察荷蘭花卉批發市場，未來北農公司要跨領域經營花卉批發？還是對台北花市的職位有興趣呢?

消息人士也質疑，其餘的第四天至搭飛機返台前一天，無論考察荷蘭市集、德法貴婦百貨公司、羅浮宮博物館跟北農經營生鮮蔬果農產批發現代化有什麼關係？第八天安排考察法國巴黎漢吉斯批發市場，1969年興建，若從網路搜尋就可以知道相關介紹，純粹為了掩護至欲觀光巴黎為期3天游船賽納河、羅浮宮、拉法葉百貨、精品outlet折扣採買一系列高檔旅遊。

據了解，此團董監事攜帶眷屬（公司招待），出團人數保密中，團費為最高機密。

北農主秘路全利回應表示，下周是董監事到歐洲考察農產品批發市場，此團是根據董事會決議去辦理，有編列預算，吳總也會去，整團人數有36位。

(中時電子報)