王定宇評論柯P花名冊 網譏：怎不說你家致中？

台北市長柯文哲近來遭爆料，指稱在一次由前副總統呂秀蓮邀請的晚宴上，柯文哲大談在大陸受到性招待與買春經驗，當時柯妻陳佩琪還為此事暴怒，並與柯大吵一架。陳佩琪親上火線回應絕無此事。（鄭任南攝）

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中時電子報
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台北市長柯文哲遭爆料，指稱在一次由前副總統呂秀蓮邀請的晚宴上，柯文哲大談在大陸受到性招待與買春經驗，當時柯妻陳佩琪還為此事暴怒，並與柯大吵一架。陳佩琪親上火線回應絕無此事。但沒想到，民進黨似乎不抹黑就不甘心似的，旗下立委王定宇還上節目大談若柯Ｐ真有買春，就代表脖子被架住了。對於王定宇的言論，網友諷刺怎不說說你家致中耶，這傢伙別想當台南市長了！

名嘴楊憲宏日前於節目中爆料，指稱台北市長在一次由前副總統呂秀蓮邀請的晚宴上，柯文哲卻不斷聊到在大陸的性招待經驗，指有人會拿貼有美女照片的「花名冊」出來，只要在名冊上面留下房間號碼，小姐晚間就會到房間去。當時陳佩琪為此跟柯文哲大吵一架。對此，陳佩琪在臉書發文回擊，並指出這種誣賴別人的手法，實在不怎麼高明；「政治」，特別是牽涉到「選舉」，實在太可怕了。

本以為事情應該畫下一個句點，畢竟此時也傳出前總統陳水扁之子陳致中前往的私人招待所接受小姐坐陪，連照片都遭周刊爆料出來一事，搞得民進黨臉上無光。但沒想到民進黨不僅沒有「就此收手」，立委王定宇還上政論節目《鄭．知道了》，對沒有「直接證據」，僅有一個明嘴說的「天花亂墜」傳聞「樂此不疲」的追殺。他直言若真有「花名冊」一事，只要柯文哲使用過那個花名冊，那脖子就被架住了。

對於王定宇的言論，批踢踢鄉民表示，「這種話術？如果、如果、如果 zzzz民進黨新聞不斷間接影射，就不是假新聞了」、「吱委都高潮了」、「王立委自己台灣的別被爆呀」、「王為了幫蚊子打柯，自己也黑了，以後沒機會選台南市長了」，更有網友列舉前促轉會副秘書長張天欽的「東廠說」為例，譏諷「民進黨東廠:間接影射殺傷力最強」、「不用東廠公公也能繼續抹黑」。

(中時電子報)

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