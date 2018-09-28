溫嵐風光「嫁入」新東家 全方位拓展國際事業版圖

2018年09月28日 10:17 中時 陳柏廷

溫嵐（右二）加盟新東家誠利千代集團，右一為邁可．傑克遜家族成員布蘭登．霍華德；右三為誠利千代董事長梁宗豪（陳柏廷攝）

溫嵐（左）加盟新東家誠利千代集團，新東家找來邁可．傑克遜家族成員布蘭登．霍華德作為其音樂監製（陳柏廷攝）

溫嵐（右）加盟新東家誠利千代集團，誠利千代董事長梁宗豪稱溫嵐用心對態音樂的態度打動自己。（陳柏廷攝）

溫嵐身穿潔白禮服，「嫁入」新東家誠利千代集團（陳柏廷攝）

誠利千代董事長梁宗豪（左），為溫嵐別上「鑽石皇冠」。（陳柏廷攝）

在台灣頗具知名度的電臀天后溫嵐27日身穿高定潔白晚禮服，風光嫁入新東家誠利千代娛樂集團。誠利千代集團董事長梁宗豪在現場送上「鑽石皇冠」，並表明將全方位拓展溫嵐國際事業版圖；溫嵐也開心表示，簽約後首張專題很快將與歌迷見面，希望未來能有機會巡迴世界演出，甚至參與戲劇演出。

發布會當天，溫嵐身穿一身潔白高貴的高定晚禮服，手持竹編手包形花束亮相眾人面前。而為「迎娶」溫嵐，誠利千代娛樂不僅找有邁克爾‧傑克遜家族成員布蘭登‧霍華德到場助陣，作為音樂監製的他將與溫嵐共同合作全新音樂單曲，為其打造國際化流行音樂。

除同門師兄周曉鷗作為公司藝人代表至現場祝賀，誠利千代娛樂董事長梁宗豪也專程備上「鑽石皇冠」贈予溫嵐。梁宗豪強調，溫嵐是自己很欣賞的女藝人，無論是唱功和舞蹈實力都很強勁，很有自己風格，這些年溫嵐用心對待自己熱愛的事業，不忘初心和執著的精神深深打動自己。

溫嵐開心地表示，很幸運可以遇到這樣一個想法理念都和自己很契合的公司，願意支持自己的想法，而選擇「出嫁」方式，也因為這不單是全身心的一份信任和交托，也是一種純潔象徵，希望未來自己依然初心不變。

從踏進歌壇至今，溫嵐始終運用歌曲不斷地挑戰自己在音樂裡每種無限可能。談及簽約新東家誠利千代娛樂集團，她指出，這更像是一個全新開始，遺忘和打破過往自己，重塑一個在音樂世界無限可能和熱愛的自己，是讓人很興奮和振奮的事。

誠利千代也稱，將全力為溫嵐開啟國際化事業發展路線，首張專輯除邀請國際知名音樂人操刀護航，還將繼續為溫嵐打造一波持續升溫的音樂「熱浪」，而除深耕音樂，新東家還將為溫嵐提供時尚、綜藝、影視等全領域發展計畫。

溫嵐還表明，她希望未能有機會巡迴世界演出，對演戲也不排斥。對當前最火紅的宮廷戲，她說，也想嘗試演宮廷劇，那種後宮鬥來鬥去的心理糾結，與她以往在舞台上奔放個性反差頗大，具有挑戰性，但她應該屬於不會爭寵，比較悶的那種角色。

(中時 )