毒蟲戒毒醫院裡購毒 因交通違規遭逮

2018年09月28日 09:38 中時 程炳璋

蔡男逃逸時將毒品丟包在馬路，仍遭眼尖的警員找到。（程炳璋翻攝）

戒毒醫院真的成了販毒溫床，蔡姓男子日前載友人到成大醫院喝美沙酮戒毒，離開時卻在院區附近遭藥頭兜售海洛因，他購毒後在小東路與勝利路口因交通違規遭警取締，心虛掉頭逃逸，過程將毒品丟包，仍遭警方攔查，並回頭緝獲毒品，意外揭露藥頭專鎖定戒治醫院販毒的毒品防治漏洞。

毒犯除罪化曾受到社會爭議，把毒犯視為病患，要求到醫院喝美沙酮戒治一度被視為成功的戒毒政策。過去卻傳出有藥頭專門潛伏在戒治醫院院區，找前來戒毒的病患下手，兜售毒品，引誘意志不堅的毒犯繼續購毒。

這項傳聞竟然成真，成大醫院精神部大樓是台南市主要的毒犯戒治醫院之一，現在卻成了販毒好所在，43歲的蔡男（毒品前科）27日上午約9時載著友人到成大醫院喝美沙酮接受毒品戒治，離開時卻遇到陌生人兜售海洛因，他意志動搖花1000元購買1小包海洛因，準備回家吸食。

蔡男騎車回家，在小東路與勝利路口遇上紅燈時越線違停，遭警方盤查，他心虛的掉頭就跑，從勝利路迴轉往東豐路逃逸，警方鍥而不捨緊追在後，他見狀趕緊在長榮路4段將毒品隨手丟棄，隨後在成杏校區附近乖乖就範，遭警攔查。

蔡男以為將毒品丟包神不知鬼不覺，佯稱因喝酒才想逃跑，警方隨後回頭在馬路上找到丟包的毒品，這下人贓俱獲，他才坦承在成大醫院院區購得毒品。

警方將他帶回驗尿有毒品陽性反應，將他依照為反毒品管制條例移送台南地檢署偵辦。

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(中時 )