大寮、林園邱于軒：建議韓國瑜邀陳哲男、陳致中擔任市政顧問商討政策

2018年09月28日 09:35 中時電子報 綜合報導

高雄市長選情進入白熱化，韓國瑜與陳其邁已戰到短兵相接，民進黨對韓國瑜所提出的政見進行強烈批判，國民黨高雄市議會黨團27日特別召開記者會痛斥民進黨對韓國瑜「旗津免稅專區」和「愛情摩天輪」的政見「斷章取義、不公不義」！

國民黨提名的高雄市大寮、林園區市議員候選人邱于軒特別與會，大膽提出將建議韓國瑜邀請陳哲男、陳致中擔任市政顧問！她認為既然陳哲男曾有「走訪」韓國賭場的經驗，對於博弈產業應該略知一二，而陳致中近日「夜訪招待所」的新聞連環爆，相信陳致中對於韓國瑜所提出的「愛情摩天輪」能以專家學者的身分給予建議，韓國瑜若能聘請到「閱歷豐富」的陳哲男、陳致中擔任市政顧問，相信能借重兩位過去「拚經濟」的幹勁為高雄找出路。

圖片來源：高雄市大寮、林園區市議員候選人邱于軒 提供

邱于軒也針對民進黨抹黑扭曲韓國瑜的政策提出強烈抨擊！邱于軒指出：韓國瑜提出的旗津「免稅專區或發展博弈」、愛河發展「愛情摩天輪」都只是觀光議題，需要多方的討論或交付公投，高雄的未來由人民決定，重點是如何把旗津消失的一百萬觀光人口找回來，為高雄進入加護病房的觀光產業注入活水！

邱于軒也呼籲，民進黨在高雄已執政20年，照理說應該最照顧「力挺」民進黨的高雄市市民，目前高雄的發展遇到瓶頸應該不分藍綠雙方坐下來進行政策辯論來「拚經濟、顧未來」，任何的口水謾罵都沒有意義!年輕人希望選出一位能給高雄明確發展方向的市長。陳其邁跟韓國瑜應該進行政策辯論，用政策給選民一個交代!

(中時電子報)