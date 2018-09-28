大寮、林園邱于軒：建議韓國瑜邀陳哲男、陳致中擔任市政顧問商討政策

圖片來源：高雄市大寮、林園區市議員候選人邱于軒 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

高雄市長選情進入白熱化，韓國瑜與陳其邁已戰到短兵相接，民進黨對韓國瑜所提出的政見進行強烈批判，國民黨高雄市議會黨團27日特別召開記者會痛斥民進黨對韓國瑜「旗津免稅專區」和「愛情摩天輪」的政見「斷章取義、不公不義」！

國民黨提名的高雄市大寮、林園區市議員候選人邱于軒特別與會，大膽提出將建議韓國瑜邀請陳哲男、陳致中擔任市政顧問！她認為既然陳哲男曾有「走訪」韓國賭場的經驗，對於博弈產業應該略知一二，而陳致中近日「夜訪招待所」的新聞連環爆，相信陳致中對於韓國瑜所提出的「愛情摩天輪」能以專家學者的身分給予建議，韓國瑜若能聘請到「閱歷豐富」的陳哲男、陳致中擔任市政顧問，相信能借重兩位過去「拚經濟」的幹勁為高雄找出路。

圖片來源：高雄市大寮、林園區市議員候選人邱于軒 提供

邱于軒也針對民進黨抹黑扭曲韓國瑜的政策提出強烈抨擊！邱于軒指出：韓國瑜提出的旗津「免稅專區或發展博弈」、愛河發展「愛情摩天輪」都只是觀光議題，需要多方的討論或交付公投，高雄的未來由人民決定，重點是如何把旗津消失的一百萬觀光人口找回來，為高雄進入加護病房的觀光產業注入活水！

邱于軒也呼籲，民進黨在高雄已執政20年，照理說應該最照顧「力挺」民進黨的高雄市市民，目前高雄的發展遇到瓶頸應該不分藍綠雙方坐下來進行政策辯論來「拚經濟、顧未來」，任何的口水謾罵都沒有意義!年輕人希望選出一位能給高雄明確發展方向的市長。陳其邁跟韓國瑜應該進行政策辯論，用政策給選民一個交代!

(中時電子報)

北農今辦中秋聯歡會 現場舉辦摸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。