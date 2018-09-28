比公營更狂 900坪空中體驗運動場教練免費

迪卡儂北屯店在頂樓設廣達900多坪的體驗運動場，規劃了不同的運動體驗項目，還有不同運動品項的專業教練提供免費指導，讓熱愛運動的人士更正確的使用產品，幫助身體健康，體驗更高的運動樂趣。（馮惠宜攝）

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繼2012年在台中南屯開設第一家旗鑑館後，法商迪卡儂即將在台中北屯區開設廣達7000平方米全國第二家自建店，台中二店別出心裁將頂樓規畫3千平方米（約924坪）空中體驗運動場，規劃了不同的運動體驗項目，還有不同運動品項的專業教練提供免費指導，讓熱愛運動的人士體驗更高的運動樂趣。

迪卡儂於2012年選擇台中南屯開設第一家旗艦店之後，持續不斷的尋找合適的地點，讓每個台灣人都有機會輕易的享受運動。目前全台已經有十一家實體店面。北屯店是目前是公司在台灣地區成立的第二家自建店。

由於近年來台灣的運動風氣蓬勃發展，台中南屯旗艦店目前已累積高達25萬個會員人數，在例假日消費尖峰時段，單日臨櫃結帳人數逾4000人，來店人數突破萬人，已面臨爆館危機。為了疏解人潮，達到南北平衡特別選定在北屯區自建二館，服務更多的運動愛好者。

迪卡儂北屯店9月29日盛大開幕，開幕當天迪卡儂北屯店在頂樓空中體驗運動場特別規劃了10項運動趣味闖關活動，並大手筆準備了1000份登山背包，要送給闖關成功的民眾。

另，看好台灣國球職棒的潛力，特別針對棒球項目推出棒球自有品牌的相關產品，聘請國際級的專業品牌經理負責全案執行，要從北屯店為起點，推展到全世界。還引進了專業的高速攝影機，可解析分解動作，提供更專業的棒球指導。

除了北屯店能滿足在地的運動使用者之外，即日起至10月27日，在台中大遠百旁的UNO市集裡，健身運動也展開了期間限定的快閃貨櫃，每週都會有不同的健身教學體驗及好康。

(中時 )

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