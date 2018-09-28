新北》不辦公開辯論 侯友宜：以往沒辦只是循往例

2018年09月28日 10:05 中時 陳俊雄

侯友宜前往三峽民生市場及三峽老街拜票，並與攤商握手致意。（陳俊雄攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜上午前往三峽民生市場及三峽老街拜票，針對新北市不舉辦公開辯論會，侯友宜表示新北市以往二屆都沒辦，台北市也沒辦，「新北市只是循往例」，他也呼籲對手蘇貞昌要把深澳電廠的態度說明白。

侯友宜上午冒雨來到三峽民生市場及三峽老街拜票，受到攤商及民眾熱烈歡迎，侯友宜表示他常來三峽，到廟裡虔誠拜拜，也相信三峽民眾會支持他當選新北市長。

對於新北市不舉辦公共辯論會，侯友宜說，以往二屆市長選舉都沒有辦，台北市也沒有辦，「這只是循往例」。

對於蘇貞昌陣營質疑反深澳電廠影片煙囪造假，侯友宜指出，在19日公布時就已指出，這不是形象廣告或選舉廣告，而是重大公共民生議題的影片，而且早在公布影片之前，就有環保團體指出深澳燃煤電廠將會造成嚴重污染，成為全台灣不可承受之重，還將造成176位民眾死亡，嚴重危害到下一代的健康，這個影片是要喚起民眾對PM2.5的警覺。

侯友宜說，這個影片是要喚起民眾對深澳燃煤電廠污染的認知，歡迎民眾下載觀看，也因如此才會有77%的民眾反對深澳燃煤電廠。

對於民進黨內民調顯示侯蘇二人支持度拉近，侯友宜表示民調參考就好，最重要的還是所有支持者要站出來，幫他催票、拉票，勇於投票，這樣他才能當選。

國民黨提名的第七選區市議員參選人林金結、黃永昌、王明麗、江怡臻、洪佳君及前立委盧嘉辰、李嘉進也都陪同侯友宜掃街，呼籲民眾在年底選戰支持。

(中時 )