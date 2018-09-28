侯友宜和八年級生過招千回 結果竟....

2018年09月28日 10:05 中時電子報 綜合報導

「侯友宜」當年因捨命追捕殺人犯陳進新而廣為人知，他更是藝人納豆親舅舅，被稱為「國民阿舅」，警而優從政，這次以新北市副市長身份轉戰新北市市長，並以「厚友誼」為宣傳主軸，在忙碌選舉過程中，難得由八年級生負責深度訪談侯友宜的家庭生活，並首次公開面對生死關頭的心情故事，就是要和大家建立深厚的「厚友誼」。

侯友宜表示，他的姓氏台語發音和「厚」很像，因此把這個字拆開來就變成「ㄏ日子」，也就是好日子的意思，更表示友誼緊緊相連，感情就不會散，因此期盼大家要團結在一起才能一起打拼「好日子」！而身為嘉義朴子人的他可以說一口流利台語，更開了一堂台語小教室與主持人交流。訪談對於三個女兒的教導很開放，給予很大的空間與尊重，更表示不會逼問孩子不想回答的事情，畢竟刑警出生的他都是用”眼睛”觀察，任何事情都逃不過他的法眼。

至於現今最急需解決的年輕人低薪衍伸出來的結婚、買房問題，侯友宜表示，政府必須要與年輕人並肩作戰，提供解決照顧長輩與養兒育女的問題，像是讓小孩得到妥善的照顧，如此一來就能安心工作，也提到租屋補貼等等的解決辦法，但先讓薪資、就業環境變好才是首要之務。另外，聊到侯友宜當時闖入南非大使館與陳進興談判時的勇氣，他說，在沒有防彈衣的年代也是插著一把槍去打仗，對他來說賣命與歹徒搏鬥就是他的工作，並且換位思考想著如果受害者是你的親朋好友，你就會找到一個強而有力的理由往前衝，若做到了內心就會覺得很有價值、很豐富。

侯友宜更多不為人知的暖男、可愛、感性的一面將在採訪中完整大公開，秉持著「不變的初心」讓他一路走來39個年頭，堅持自己的信念、堅持做自己，更期許自己用同理心與尊重為人民做最好的事。

(中時電子報)