台北》丁守中：市長辯論誰怯戰 市府為何不公布？

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中時

國民黨籍台北市長候選人丁守中於臉書發文，表示消息傳出，年底台北市長選舉，台北市選委會不辦公辦政見辯論會了。但他說按規定，目前5位參選人至少有2位在登記參選時勾選不辦理，辯論才會告吹。台北市選委會卻兩手一攤，只證實確實不舉辦，而不願說明到底哪兩個人拒絕參與辯論。讓丁守中相當不滿。

丁守中說他從頭到尾都主張台北市長選舉必須辯論，更不能只辯一場。因為參選市長，電視辯論，天經地義。

丁守中質疑台北市選委會為何拒絕公布誰拒絕了辯論？候選人既然自己做了選擇，不願接受辯論，就公布出來讓選民公評啊！有什麼好隱藏的？難道從目前各方表態看來，大略是現任市長柯文哲填寫參選資料時對電視辯論投下了反對票，所以市府投鼠忌器嗎？

丁守中質問柯市長，公開透明不正是他一直標榜的價值嗎？為何不願公開證實他是否拒絕電視辯論？這有什麼好隱瞞的？只說些「那時候簽什麼我都忘記了」，推說十一月請假後再談，這麼畏首畏尾幹嘛？

丁守中對柯文哲喊話，說他已經有絕對的執政優勢，傾全市府之力幫他做球、打選戰，還有甚麼好怕的？現任者透過政策辯論，讓市民了解你的施政理念，這本來是民主政治的ABC，更是現任市長的義務，為何柯文哲不敢辯論？

丁守中最後對柯文哲表示，在他手中，台北成了他的遊樂場，城市競爭力急轉直下，銀髮長者被修理成年輕人眼中的貪婪之輩，政見一事無成，政績差到連懶人包都沒辦法偽裝，網紅也沒辦法塗脂抹粉，只怕是柯文哲不敢面對市民的主因吧！

(中時 )

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