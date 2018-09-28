NBA》下周一湖人首秀 詹皇：布萊恩歡迎我意義重大

2018年09月28日 10:06 中時電子報 黃及人

「小皇帝」詹姆斯穿上湖人23號球衣首次亮相日期敲定，他將於下周一(10月1日)湖人首場出戰金塊的熱身賽登場，但上場時間將有限制，詹皇也在28日強調，自己加盟湖人之後，能夠第一時間得到「小飛俠」布萊恩歡迎意義重大！

詹姆斯在受訪時坦承，布萊恩對他的職業生涯有著深刻影響，「布萊恩是最早祝賀我加盟湖人的人之一，他的歡迎對我意義重大。我在高中時期面臨上大學或進NBA的抉擇，就是參考包含布萊恩、賈奈特、麥格瑞迪等前輩的經驗。」

「當我還在高中，看到布萊恩奪冠，然後進入NBA跟他交手，甚至跟他成為美國隊友拿下兩面奧運金牌，」詹姆斯說，「你只能崇敬這種獻身籃球的人，他每天都投身在籃球當中，所以能為這支歷史悠久的球隊效力，當然相當榮幸。」

今年12月將滿34歲的詹姆斯強調，能夠保持身體絕佳狀態，靠的就是不要偷懶，且擁有信念，把一切奉獻給球賽，「所以我不僅在重訓室苦練，也在精神上折磨自己，所以就算我即將年滿34歲，我的身體狀態仍跟7、8年前一樣。」

詹姆斯預計不會打太多場新球季熱身賽，當前唯一確認就是下周一的首場熱身賽會打，不過上場時間會受限制，詢問湖人總教練華頓關於詹皇能打多久，他妙答，「我想應該多於1分鐘、少於48分鐘。」

(中時電子報)